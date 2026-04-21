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XIMENA & JOSERRA ¡VIVA EL AMOR!

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XIMENA & JOSERRA ¡VIVA EL AMOR!

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ANA CLAUDIA REALIZA LA PRIMERA COMUNIÓN

Por Maru Bustos PULSO

Abril 21, 2026 03:00 a.m.
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Ana Claudia Ayala Saldaña reafirmó su fe y amor a Dios, al efectuar su primera comunión.

Acompañada sus papás: Alfredo Ayala y Claudia Saldaña participó en la ceremonia religiosa que se llevó a cabo en la parroquia de la Sagrada Familia de Nazaret.

Estuvieron sus hermanos: Marile y Alfredo Ayala Saldaña,  compañeras de colegio y amigas.

Invitó de padrinos a Eduardo Reyes Minor y Raquel Álvarez Recio.

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El sacerdote César Rodríguez dio la hostia y el vino consagrados a Ana Claudia, ante la emoción palpable en su rostro.Al concluir la Eucaristía, seres queridos y amigos la ovacionaron y le desearon bienestar en su vida.

Enseguida, se ofreció un cálido festejo.

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