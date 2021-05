Andrea Meza y su camino antes de Miss Universo

La modelo Andrea Meza ganó la corona de Miss Universo en un año atípico. Su triunfo no sólo superó una pandemia, sino también un escándalo mediático y cambios en la organización que la acompañaron en su recorrido por la corona de belleza.

La ingeniera de software de 26 años de edad recibió el título de "Mexicana Universal" en noviembre del 2020 durante el certamen con el mismo nombre que prepara a la representante nacional para participar en el concurso internacional.

Meza destacó frente a otras 30 concursantes de la República Mexicana; sin embargo, su travesía no ha sido fácil. Aquí te contamos las dificultades que enfrentó Andrea desde Mexicana Universal.

Escándalo mediático

Su coronación se dio tan sólo unos días después de una problemática entre Lupita Jones, directora del certamen y Sofía Aragón, la ganadora del año anterior, quien señaló a Jones y a la organización por no haberla apoyado durante su paso por el concurso.

"Confío en que estos resultados le van a dar a México el triunfo que se merece, que Andrea, vas a tener una gran responsabilidad, estás adquiriendo un gran compromiso, tienes los sueños de 29 compañeras que han estado contigo luchando por lo mismo, así que representas los sueños y las ilusiones de todas ellas. Muchísimo éxito", dijo Lupita Jones después de colocar la banda a Meza.

La encargada de coronarla fue la suplente Claudia Lozano, después de que Aragón no asistiera a la ceremonia.

Bajo rating

Las acusaciones de maltrato en contra de la directora, fueron consideradas como un factor importante en la baja de rating que se registró durante la final del certamen, además de que este fue el primer año que se transmitió a través de la televisora Imagen TV, después de haber abandonado TV Azteca.

La emisión obtuvo 125 mil televidentes frente a los 143 mil que se registraron el año anterior.

Pandemia

La premiación se llevó a cabo en Querétaro cinco meses después de lo que se tenía planeado, pues debido a la pandemia por Covid-19 se pospuso de junio a noviebre del 2020.

Esta misma situación de crisis sanitaria, enfrentó la modelo originaria de Chihuahua, en el concurso internacional Miss Universo que finalmente pudo realizarse en mayo del 2021 con sede en Miami, seis meses después de su fecha original.

Debido a las limitantes propias de la pandemia, únicamente 74 participantes fueron seleccionadas en esta edición 69 de Miss Universo a diferencia de otras emisiones donde hasta 90 modelos tenían oportunidad de presentarse.

Desempeño de Andrea en Mexicana Universal

El triunfo de Meza en esta tercera edición del certamen nacional no fue sorpresa para los espectadores, quienes la colocaron como una de las favoritas luego de su buen desempeño.

La también embajadora de turismo de Chihuahua obtuvo el reconocimiento como "La modelo Fashion Fest" y durante la final del concurso cautivó con un vestido de noche de los diseñadores Paynton Muñoz y René Fosado.

También lee:

Al pasar a la etapa de las 10 finalistas fue evaluada por hablar sobre el tema de la educación, donde argumentó: "Lo que hemos vivido a lo largo de nuestra vida y el ejemplo que hemos recibido es lo que nos va forjando como personas, yo, en mi caso, soy las enseñanzas de mi madre, el ejemplo de mi padre y lo que he estudiado en la escuela. Cómo es que no nos damos cuenta del poder que tiene el enseñarle a una persona a pensar".

Para la última etapa sumó puntos con un traje típico del diseñador mexicano Avelino Roque, mismo que posteriormente cautivó al jurado en la pasarela de Miss Universo.