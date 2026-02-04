logo pulso
APASIONADOS AL PÁDEL

ENERGÍA, TÉCNICA Y ESTILO EN LA CANCHA

Por Maru Bustos PULSO

Febrero 04, 2026 03:00 a.m.
Los más audaces aficionados al pádel, practican esta disciplina como una alternativa para llevar una vida sana, equilibrada y feliz.

A fin de adquirir cada día una mayor condición resistencia, fuerza, habilidad y destreza, entrenan los días de martes a viernes por las tardes en las canchas del Club Deportivo Potosino.

Así, mejoran su técnica y estilo; se preparan para participar en próximos torneos y campeonatos.

En la cancha, derrocha energía, entrega y esfuerzo.

Anhelan convertirse en las estrellas de este deporte.

Corre x tu Marca y ADERIAC entregan donativo a Bomberos de San Luis Potosí
SLP

Redacción

La empresa Corre x tu Marca y ADERIAC se unen para entregar un donativo al H. Cuerpo de Bomberos Voluntarios de San Luis Potosí, fortaleciendo la responsabilidad social en la comunidad.

Inauguran nuevas instalaciones del Club de Niños y Niñas de Real de Peñasco
SLP

Redacción

Un nuevo espacio seguro permitirá duplicar la atención a niñas, niños y adolescentes de la comunidad

MAURICIO RECIBE EL BAUTISMO
SLP

Maru Bustos

FAMILIA Y AMIGOS CELEBRAN FELICES

MATEO CRISTO EN SU CORAZÓN
SLP

Maru Bustos

RECIBE LA HOSTIA CONSAGRADA EN LA EUCARISTÍA