APASIONADOS AL PÁDEL
ENERGÍA, TÉCNICA Y ESTILO EN LA CANCHA
Galeria
Los más audaces aficionados al pádel, practican esta disciplina como una alternativa para llevar una vida sana, equilibrada y feliz.
A fin de adquirir cada día una mayor condición resistencia, fuerza, habilidad y destreza, entrenan los días de martes a viernes por las tardes en las canchas del Club Deportivo Potosino.
Así, mejoran su técnica y estilo; se preparan para participar en próximos torneos y campeonatos.
En la cancha, derrocha energía, entrega y esfuerzo.
Anhelan convertirse en las estrellas de este deporte.
