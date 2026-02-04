APASIONADOS AL PÁDEL

Los más audaces aficionados al pádel, practican esta disciplina como una alternativa para llevar una vida sana, equilibrada y feliz.

A fin de adquirir cada día una mayor condición resistencia, fuerza, habilidad y destreza, entrenan los días de martes a viernes por las tardes en las canchas del Club Deportivo Potosino.

Así, mejoran su técnica y estilo; se preparan para participar en próximos torneos y campeonatos.

En la cancha, derrocha energía, entrega y esfuerzo.

Anhelan convertirse en las estrellas de este deporte.