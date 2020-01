Aries pionero y aventurero

E xito en tu trabajo y prosperas profesionalmente. Dinero muy bien, pero con cambios.

Gran crecimiento espiritual.

Serás muy independiente. Mucha vida social. Cambios repentinos.

El amor igual. Salud vulnerable.

Año en el que se producirán 6 eclipses, 4 de ellos lunares, por lo tanto, será un año muy especial, porque influirá fuertemente en la familia.

Luego, ser tan independiente, se contrapone con la gran vida social que harás y con la vida en pareja o con la idea de atarse a alguien.

Esta misma actitud independiente, favorece a tu salud, porque al estar centrado en ti, significa que te cuidarás más.

La configuración astral favorece los cambios drásticos y sorpresivos constantes, que sabrás torear y afrontar correctamente.

Lo cual te hará estar muy pendiente de todo y muy en tensión.

AMOR

El amor no será importante durante el 2020.

Si estás en pareja, continuarás con ella, pero sin grandes pasiones ni grandes demostraciones de cariño.

No te sentirás romántico y te contentarás con mantener la armonía, el bienestar y seguir tu vida cotidiana.

Como te decía, el trabajo y tu profesión, te mantendrán totalmente absorbido y te olvidarás un poco de tu pareja y tu familia.

Esto no significa, que vayas a romper ni nada, sí no que las cosas seguirán como han estado hasta ahora.

Si eres soltero, seguirás soltero, porque no tienes ganas de atarte a nadie ni de empezar una relación seria.

Tampoco será prioridad para ti.

De llamarte alguien la atención, será alguien atractivo e inteligente, porque estarás más atraído por las conversaciones inteligentes que únicamente por el sexo.

Podrías tener varias relaciones esporádicas con compañeras de trabajo o relacionadas con el trabajo.

VIDA SOCIAL

No será tampoco un año muy de relaciones sociales, pero sí que las harás con gente relacionadas con tu negocio o tu trabajo.

Te interesa, porque a través de ellos ganarás dinero.

Pero con tus amigos de toda la vida, harás mucho menos, porque estarás absorbido por el trabajo. Esto no significa, que no mantengas el contacto con dichas amistades, pero saldrás menos con ellos.

TRABAJO

2020 será un año excelente en el trabajo y muy gratificante.

La profesión será lo más importante en tu vida durante todo el año, porque recogerás los frutos del duro trabajo, que has tenido que hacer durante los años anteriores.

Profesionalmente tendrás éxito y será lo más importante para ti.

Tus jefes te valorarán en tu justa medida y reconocerán tu valía ofreciéndote un ascenso con su consecuente subida de sueldo.

Tu reputación profesional crece hasta niveles impensables, por lo que tu autoestima también aumenta.

Vas a tener que desplazarte más por trabajo que en años anteriores.

Si tienes un negocio, te irá súper bien.

Si eres comercial o vendedor, tendrás un año excelente.

DINERO

Este año seguirá siendo muy bueno en cuanto a tu economía. Te subirán el sueldo una barbaridad.

Si no estás asalariado, tendrás muchos más ingresos de tus negocios, aunque variables. Muchísimos y tendrás que invertir ese dinero. Quizás utilices métodos de inversión no convencionales o diferentes a los que has usado hasta ahora.

El caso, es que aprenderás a invertir de otra forma y te funcionará muy bien.

Buen momento, para invertir en tecnología.

Por otro lado, las relaciones profesionales te harán ganar dinero, por lo que te conviene relacionarte con ellos.

HOGAR Y FAMILIA

Tu vida familiar se verá afectada por los 4 eclipses lunares del año, los cuales afectarán directamente a tu casa y a los tuyos.

Habrá momentos buenos, pero otros en los que de repente surgirán enfrentamientos, peleas y cambios irremediables entre los familiares.

Los eclipses que más te afectarán serán: El 10 de enero y el 22 de junio.

La causa principal de estos problemas será tu absorción total por el trabajo, ya que te hará excluir y desatender totalmente a tu familia.

Cada vez que tengas una gran pelea, te quedará claro, que tienes que ocuparte de ellos también.

El consejo es que no trabajes el fin de semana y te pongas una hora tope, para volver a casa cada día. Esta medida te evitará caer enfermo y a la vez atender a tu familia.

Será un año en el que deberás ocuparte de cosas importantes como: Hacer reparaciones en casa en verano y ocuparte de la salud de tus padres o hermanos, si los tienes.

SALUD

Seguirás vulnerable en cuanto a la salud, debido al bajo nivel de energía que tienes y la gran exigencia profesional, que vas a tener.

Lo cual significa que, si ya de por si te estás corto de energía, tendrás que tirar de tus fuerzas a tope, para poder afrontar tu trabajo.

Esto mermara tus reservas y serás carne de cañón para todo tipo de enfermedades: Gripes, virus, infecciones.

Préstale atención a tu salud y cuídate, para no caer enfermo.

Al primer síntoma, acude al médico y ponle remedio, para que una pequeña enfermedad, no se convierta en una grande.

Afrontar a tiempo, para minimizar las enfermedades.

CONSEJOS

Es fundamental el deporte, para eliminar su exceso de energía y su nerviosismo.

Estar siempre tranquilo y equilibrado, te librará de muchas peleas y discusiones.

Los masajes para descontracturar y en especial en la cabeza, serán fundamentales, para evitar dolores de cabeza y una relajación total.

EVOLUCIÓN PERSONAL

Este año tendrás que aprender a delegar y a priorizar; a trabajar duro pero inteligentemente, sin castigarte y agotarte.

Preservar tu salud será tu tarea del año.

También aprenderás a vivir la religión de otra forma, debido a tu gran evolución espiritual.

Te crearás tu propio código y tendrás una vida interior sabia e intensa.

Puede haber un problema con tu alrededor, que deberás cuidar.

Tu exceso de confianza en ti mismo y tu vida independiente, te pueden llevar a obviar y excluir a los demás de tu vida, demostrándoles que tú eres superior, que estás por encima de ellos.

Esto te puede traer problemas relacionales. Deberías respetar, ser más tolerante y hacer esfuerzos por empatizar.

ESTUDIOS

Este 2020 es un año muy bueno para el estudio. Leerás sobre Astrología, temas espirituales, tecnología.

Estará ávido de aprender.

Sería un buen momento para hacer algún curso de Informática, para mejorar tu C.V.

También para reciclarte.

Tus lecturas sobre temas espirituales te llevarán a una gran evolución espiritual y personal.

Buen momento también para la Astrología, si haces un curso, te llevará a aprender mucho sobre ti y sobre tu vida