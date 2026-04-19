ASAMBLEA NACIONAL EXASAC
ELIGEN NUEVAS DIRECTIVAS
Galeria
Un un evento especial se llevó a cabo la Asamblea Nacional de Exalumnos del Colegio Sagrado Corazón.
En la misma, se efectuó el cambio de mesa Directiva de Exasac de la localidad, que después de cuatro años deja Blanca Salinas Villarreal, y ahora presidirán June Lapuente y Oscar Colunga.
De igual manera se realizó el cambio de directiva de Exasac Nacional, por lo que Alis Salguero Gómez, de San Luis Potosí, presidenta saliente, entregó su cargo Ceci Mainero, de la Ciudad de México.
Los nuevos presidentes tanto a nivel local como nacional se comprometieron a incrementar la comunidad de exalumnos.
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