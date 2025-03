AYER HOY MAÑANA

“Los espero en el cielo. Los he dejado por un corto tiempo, no se entristezcan, ni derramen muchas lágrimas, ni abracen su pena por mí, mucho tiempo. Al contrario, empiecen con valentía y con una sonrisa. Y en mi memoria y en mi nombre, vivan su vida y hagan las cosas igual que antes. No aumenten su soledad con días vacíos, sino que llenen cada hora que están despiertos con actos útiles. Den su mano para ayudar, consolar y animar; y yo, en cambio, los ayudaré a ustedes. Y nunca tengan miedo de morir, pues los estoy esperando en el cielo…” Abrazo desde estas líneas a la familia Villalobos Valdez por el fallecimiento del querido Rafa Villalobos Márquez que ha partido a gozar de la paz del Señor. Para su esposa Toyita, sus hijos: Rafael y Esmeralda; Héctor y Rebeca; Alejandro y Sandra; Toyita y Héctor; Adriana y José Luis; Cristy y Luis Alfonso; Juan Carlos y Pili, que el Señor los consuele en estos momentos de dolor, a su esposa, hijos, nietos, familia… Rafa vivirá siempre en sus mentes y su corazón... Así mismo enviamos nuestras condolencias a Gerardo Labastida Aguirre y sus hijos: Pato, Jerónimo y Ale por el sensible deceso de su esposa y madre, Rocío Mexicano Loza que ya vive en la Casa del Señor y seguro desde ahí velará por Gerardo, sus hijos, hermanos, cuñados y todos sus seres queridos… Que el Todopoderoso los llene de paz en sus corazones a la familia Labastida Mexicano… Descansen en la Gloria Eterna, don Rafa y Rocío y luzca para ellos la luz perpetua… Santoral para hoy: Teófanes. Josefina. Aniversario de la canonización de santos Francisco Javier, Ignacio de Loyola, Isidro Labrador, Teresa de Jesús y Felipe Neri por el Papa Gregorio XV… Felicitaciones para quienes llevan estos nombres, para quienes cumplen años como el Doctor Rodolfo Ruiz Mercado que estuvo ayer de manteles largos en una vuelta más al Sol con sus hijos Anagaby y Rodolf, que fueron los primeros en cantarle las “Mañanitas”; luego lo hicieron su mamá, abue y toda su familia… Los mejor Rodolf desde esta columna… Asimismo, celebró un año más de vida, Marcela Carrillo, quien fue festejada por sus hermanas Silvia y Lizet… Enhorabuena Marce en este nuevo año de tu vida… Exalumnas y Exalumnos del Colegio del Sagrado Corazón estarán de plácemes el próximo jueves 20 de este mes al recibir a la querida Mariela Peña rscj, que ofrecerá una plática sobre la interioridad como parte esencial de nuestra vida, para conectar con nosotros mismo, con el Señor y con los demás… El evento es para todo el público y los boletos sin costo están disponibles en el Colegio de las siete de la mañana a las siete de la tarde… Este evento especial tendrá lugar a las 20:00 horas y a los asistentes se le ofrecerán las herramientas y estrategias prácticas para desarrollar la conciencia plena y mejor bienestar personal… Mañana se celebra el 12avo Aniversario de la Elección del Papa Francisco… Habrá Luna Llena y Eclipse total de Luna a las 23:59 horas, visible en la República Mexicana… Hasta la próxima…