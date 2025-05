AYER HOY MAÑANA

“Ojalá te sigas eligiendo todos los días a ti. Ojalá te levantes cada mañana orgull@ de quien eres. Ojalá te enamorares de tus defectos, de todos. Y te hagas muecas cada vez que te miras al espejo. Porque una sonrisa todo lo puede. Ojalá no te rindas nunca, ni siquiera cuando sientas que no puedes más. Ojalá no mires para atrás ni para tomar impulso y ganes fuerza para levantarte después de tropezar con esa piedra una vez más. Ojalá te vistas como te gusta, incluso con una mezcla de colores. Incluso si el de al lado te mira de arriba abajo. Ojalá cantes mientras te bañas con todas tus ganas, aunque al segundo caiga un gran chaparrón. Ojalá grites a los cuatro vientos que puedes con todo. Ojalá te regalen sonrisas para cada lágrima. Ojalá te den abrazos de esos que quitan los miedos en un segundo. Y en los que dan ganas de quedarse a vivir. Ojalá te quieras… pero bien” Anónimo… Santoral para hoy: San Matías Apóstol que remplazo a Judas. Los mártires Víctor, Corona, Justa, Justina y Enedina. María Dominica Mazzarello cofundadora de las Hermanas Salesianas. Miguel Garicoits fundador de los Misioneros del Sagrado Corazón de Jesús… Felicitaciones para quienes llevan estos nombres, para quienes cumplen años… Nuestras condolencias a la familia Ascanio Revilla por el deceso de Sandra Revilla Olavarrieta, en especial a su esposo Tony Ascanio Benavente, sus hijos, seres queridos y amigos… Que Nuestro Señor los llene de bendiciones y paz en sus corazones en estos momentos de dolor… Para Sandra que haya volado muy alto hacía el Padre Celestial… Así mismo un abrazo por el fallecimiento de la señora Sahara Abraham de González que ahora está en la paz del Señor… Un saludo a sus hijos: Lula, Memo, Sahara, Lalo y Pepe, sus hijos políticos, nietos, bisnietos, familia… Descansen en la Casa del Padre Celestial: Sandra y Sahara y luzca para ellas la luz perpetua… Estuvieron de manteles largos por sus respectivos cumpleaños en la semana: Sofía Valladares Meade con su esposo Jorge Barrera, sus hijas Luciana y Xaviera, sus seres queridos y amigas… Raquis Eichelmann de Valladares al lado de su esposo Juan Carlos Valladares García, sus hijos, nueras, nietos, hermanos… Raque Bárcena de Abaroa con su familia Carlos Abaroa, sus hijos, nietos, hermanos y numerosos amistades que por diferentes medios les hicieron llegar los mejores deseos por esta fecha de su respectivo aniversario… Hoy festejará su cumpleaños Yoya Padrón Edmiston con sus hermanas, cuñadas, amigas, compañeras de siempre del colegio Motolinia, con una reunión a media tarde para lo que ha preparado una serie de platillos que disfrutarán las asistentes las cuales acompañarán con bebidas propias para la ocasión… Desde esta columna hacemos votos por las cumpleañeras que den muchas vueltas más al Sol al lado de sus respectivas familias… El próximo viernes 23 de este mes, se llevará a cabo la comida anual para festejar el Día de la Madre a las esposas y socias de la Sociedad Potosina La Lonja, donde habrá regalos para ellas, música en vivo y desde luego ricos platillos que serán servidos en su honor… Firmaron el acta de su matrimonio por el civil, la pareja que forman Paola Ruiz y Santiago Rodríguez… Disfruten la Luna Llena que está hermosa… Hasta la próxima…