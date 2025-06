AYER HOY MAÑANA

“Una amiga me compartió esta reflexión: Mira… yo ya no corro, ni ganas me dan. Bueno a veces me pongo en modo fit. Ahora camino lento, sabroso, como quien no tiene prisa, porque ya entendí que todo llega o se va sin avisar. Luego no me acuerdo si iba a planchar o a que venía al cuarto. Pero luego me río. Porque ¿sabes qué?. A estas alturas, reírse es más urgente que planchar la ropa. Me hice café, me puse mis pantuflas rosas, y abrí la ventana. Que gusto me dio que la buganvilia ya floreo. No necesito más. Sabes que es lo mejor de esta edad. Que ya no te aguantas tonterías. Si algo no me gusta, lo digo. Si alguien me cansa lo evito. Y si me siento sola me abrazo. Porque también para eso me he entrenado. Antes me preocupaba por todo: que si el qué dirán, que si el amor, que si los hijos. Ahora solo me preocupo por mi café y las galletas de coco. Mi piel ya no es tersa y que, tengo pliegues, pero tengo historias. Arrugas pero también risas acumuladas. Mira la vejez no es una tragedia. Es un privilegio. Y quien la viva con alegría ya ganó. Así que ya no corro y si me tropiezo, me levanto con elegancia… o con ayuda, pero riéndome…” Milka Mag Torres… Santoral para hoy: San Guillermo abad. Próspero obispo de Aquitania. Máximo obispo de Turín. Salomón rey de Bretaña. Adalberto. Lucía y Febronia… Felicitaciones para quienes llevan estos nombres, para quienes cumplen años… Nuestras condolencias a la familia Martínez Escobedo por el fallecimiento de Vero Escobedo Cabrero que partió a gozar de la paz del Señor a su Casa Celestial... Para sus hijas: Melisa, Katia y Alexa; Alejandro Martínez Bazúa, papás, hermanos, seres queridos y amigos que el Todopoderoso consuele sus corazones en estos momentos de dolor… Para Vero que descanse en paz y luzca para ella la luz perpetua… Hoy comienza la novena a Santo Tomás y habrá Luna Nueva en Géminis… Dentro de los festejos que se han organizado para la festividad en honor del Perpetuo Socorro, se llevó a cabo un concierto en su Templo con la Orquesta Filarmónica “Ernesto Báez Lozano” que interpretaron bellas melodías dedicadas a la Santísima Virgen, donde tuvieron la oportunidad de escucharlas los sacerdotes de la Parroquia y los feligreses ahí presentes… La fiesta tendrá lugar este viernes, por lo que se ha preparado desde temprana hora un programa en su honor… Ayer festejo su cumpleaños Meche Torres de Lafuente acompañada de su esposo Evaristo Lafuente, sus hijos: Evaristo y Lourdes; Alejandro y Adriana; Macoy y Merci, nietas, hermanos y desde luego sus amigas que por diferentes medios le desearon lo mejor en este especial día para Meche a quien le enviamos un abrazo con este motivo… En Roma se encuentran el Excelentísimo Señor Arzobispo Don Jorge Alberto Cavazos Arispe, acompañado del Presbítero Rubén Pérez Ortiz, de los Diáconos del Seminario Guadalupano Josefino: Israel Sánchez Ramírez, Pedro Pablo Ruiz Baltazar y Jiergue Stanley Agustín, de nuestra Iglesia Potosina, para ser ordenados Sacerdotes por el Papa León XlV este próximo viernes en la Plaza de San Pedro a las 9:00 am, hora de Roma… Celebró un aniversario más de vida Rocío López Acevedo al lado de su esposo el Chino González Guerra, sus hijas Majo, Regina y Ana Elisa, sus papás, hermanos y amigas que hicieron votos por la cumpleañera para muchas más vueltas al Sol… Enhorabuena a Rola desde esta columna… Subió al séptimo piso Pepe Azcona Calzada rodeado de sus hermanos, cuñados, sobrinos, primos y amigos en la comida que organizó con este motivo donde todos pasaron horas muy contentos con el festejado que fue objeto de numerosos parabienes… Saludos Pepe desde estas líneas por estos primeros 70 años de vida… Hasta la próxima…