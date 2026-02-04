AYER HOY MAÑANA

"Prometí para este año, no llevar la carga de los rencores, porque hunden el corazón y quitan la sonrisa. Prometí dejar a las personas que tiñen de gris mi mirar, porque aprendí a entender que son callejones sin salida. Prometí llorar cuando lo necesite pero solo para no sentirme tan pesada, porque las lágrimas que no se liberan, pudren mi paz. Prometí no soltar la mano de mi niña interior, porque a su lado sé que no voy a perder la inocencia. Prometí no silenciar mi arte, porque las veces que lo hice, me costó respirar. Prometí alejarme a tiempo de los sitios en los que me ahoga estar. Prometí disfrutar más porque al fin y al cabo, la vida es solo un suspiro. Prometí mirarme más a los ojos frente al espejo, contemplarme y amarme, porque soy mi propio hogar y lo llevo conmigo a donde quiera que vaya. Prometí no dejar de escribir, transformar las palabras en medicina cuando me enfermo de vanidad, porque soy humana. Prometí todo esto y mucho más porque lo merezco..." Anónimo... Santoral para hoy: Santa Águeda. Andrés Corsini. Gilberto. José de Leonisa. Gelasio. Juan de Brito y Juana de Valois... Felicitaciones para quienes llevan estos nombres, para quienes cumplen años... Nuestras condolencias a la familia Torre Medina Mora por el sensible fallecimiento de su hermano el Padre Fernando Torre Medina Mora, Sacerdote de la Congregación de los Misioneros del Espíritu Santo... Un abrazo para sus hermanos: Lydia, Pilar, Alejandro, José Antonio y María, sus sobrinos que lo despidieron en San José del Altillo, en la Ciudad de México., y este sábado se celebra una misa para agradecer por la vida del Padre Fernando, que tendrá lugar en la Capilla de las Madres de la Cruz... Hacemos extensivas nuestro pésame a toda su familia, amigos y desde luego todos los Sacerdotes de la Orden del Espíritu Santo donde fue muy querido y apreciado, sumándose muchas Órdenes Religiosas a este sentimiento... Descanse en paz Fernando ahora que ha volado muy alto hacia la paz eterna... Con una comida rodeada de toda su familia, Susana Guerra Molina festejo un significativo aniversario de vida donde le cantaron las "Mañanitas" e hicieron votos por este nuevo cumpleaños... Estuvieron con Susana sus hijos: Antero y Lucy con sus herederos Antero, Fernando y Alejandro; Chino y Rola con sus hijas Elisa, Majo y Regina; Gaby con sus hijos Poncho, Miguel y Gaby... Una rica comida preparó Susana para esta ocasión tan especial que degustaron los presentes y brindaron por la festejada... Enhorabuena a Susana desde estas líneas... La Maestra de Yoga Maru Orduña de Campuzano estuvo muy felicitada en su días de días, primero por su familia, su esposo Víctor Manuel Campuzano Montoya, sus hijos Guillermo y Liliana Campuzano, Sara y Mariana Campuzano, sus nietas Otilia y Matilda Ulrich Campuzano; así mismo del grupo del Club Deportivo Potosino le organizaron un desayuno donde estuvieron la mayoría de sus alumnas que le cantaron las "Mañanitas" y todas pasaron horas muy agradables en donde la festejada agradeció todas las muestras de cariño que recibió en este nuevo aniversario... Desde aquí le deseamos lo mejor y agradecemos esta clase que es un regalo cada semana... Felicidades Maru... La pareja que forman Cristy Nava Villalobos y José María Rodríguez Quintero efectuaron su matrimonio civil donde dieron el primer paso para sus esponsales religiosos... Los novios estuvieron en compañía de sus respectivos papas: Luis Nava Palacios y Cristy Villalobos Valdez; Humberto Rodríguez y Claudia Quintero, sus hermanos, abuelos, amigos que pasaron una velada muy agradable con los futuros esposos que agradecieron todas las muestras de afecto que recibieron de sus familiares y amistades... Parabienes para Cristy y José María desde esta columna para su vida de casados que pronto tendrá lugar... Hasta la próxima