Ayer,hoy, mañana

"Hermoso poema del poeta portugués Fernando Pessoa: Mis amigos son todos así, Mitad locura, otra Mitad santidad. No los escojo por la piel sino por la pupila, que ha de tener un brillo cuestionador y una tonalidad inquietante. Escojo a mis amigos por la cara lavada y el alma expuesta. No quiero solo el hombro o el regazo, quiero también su mayor alegría. El amigo que no sabe reír conmigo, no sabe sufrir conmigo. Mis amigos son todos así. Mitad bromas: Mitad serenidad. No quiero risas previsibles, ni llantos piadosos. Quiero amigos serios de esos que hacen de la realidad su fuente de aprendizaje, pero que luchan para que la fantasía no desaparezca. No quiero amigos adultos ni comunes. Los quiero mitad infancia y mitad vejez. Niños para que no se olviden del valor del viento en el rostro, y ancianos para que nunca tengan prisa. Tengo amigos para saber mejor quien soy yo, pues viéndolos locos, bromistas y serio, niños y ancianos nunca me olvidaré de que la normalidad es una ilusión estéril..." Santoral para hoy: La Anunciación del Señor o la Encarnación del Divino Verbo. Hermelado. Lucía. Pelayo. Dimas. Isaac padre de Jacob y Rebeca su esposa. Melquiades... Felicitaciones para quienes llevan estos nombres, para quienes cumplen años... Nuestras condolencias para la familia Mebius por el sensible fallecimiento de Rosita Villa de Mebius, quien partió a la Casa Eterna y al reencuentro de su esposo Jorge y su hija Lina... Para sus hijos Pancho y Gunar, sus nueras, nietos, familiares y amistades que el Señor los consuele en estos momentos de dolor... Así mismo enviamos nuestro pésame a la familia Gouyonet Borbolla por el deceso de Luz Elena Borbolla Mejía que ahora está en la paz del Señor... Para sus hijos, nietos, hermanos y seres queridos que tengan paz en sus corazones... Descansen en la Casa Celestial Rosy y Luz Elena y luzca para ellas la luz perpetua... Alis Salguero presentó su libro: "Lo que quiero es vivir" donde narra su historia y hace reflexionar a quienes han tenido contacto con ella por el ser una guerrera que ha sabido lograr todo lo que se ha propuesto... La presentación de su libro estuvo a cargo del doctor Roberto Rodríguez de la Vechia, quien tuvo a su cargo narrar páginas importantes de la vida de Alis... Ella actualmente es Presidenta Nacional de Ex alumnos de los Colegios del Sagrado Corazón, cargo que entrega el próximo 16 de abril durante la celebración de los 140 años de la fundación del Colegio del Sagrado Corazón (1886/2026)... La festividad para esta conmemoración "Cantando Juntos" tendrá lugar en las canchas del colegio... Los boletos están a la venta con miembros de la Directiva que encabeza Blanca Salinas Villarreal, el cupo es limitado para asistir... Monseñor Carlos Medina López festejó sus 80 años de edad con numerosos grupos amigos y compañeros del Seminario donde estudio... Así mismo fue a su natal Salinas a celebrar con su familia que radica en aquel lugar esta fecha tan significativa para el festejado... Momentos muy emotivo vivió el Padre Carlos en esta ocasión de su aniversario donde todos le desearon lo mejor para muchos años más dentro de su Ministerio que ha dedicado a varios grupos de asistencia social... Desde aquí le enviamos muchos parabienes y que su obra siga dando frutos entre los feligreses en este momento de la Parroquia del Divino Maestro... Jorge Martínez Bazúa celebró su cumpleaños acompañado de su esposa Soraya Gaviño, sus hijos, mamá Gloria Bazúa de Martínez, sus hermanos, sobrinos que le cantaron las "Mmañanitas" en esta especial fecha... Saludos para Jorge desde esta columna... Hasta la próxima...