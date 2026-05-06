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Ayer,hoy, mañana

Por Alicia Villasuso

Mayo 06, 2026 03:00 a.m.
A

A veces se nos olvida, pero somos tan afortunados de haber llegado hasta aquí... donde los silencios pesan menos y las verdades pesan más. Y si hemos perdido cosas en el camino, la vida también nos ha dejado cuatro lujos que no caben en ninguna cartera y que no se compran con nada. El primero es la salud, ese lujo que nunca valoramos cuando lo tenemos a manos llenas. Antes corríamos, subíamos escaleras, cargábamos bolsas  y hasta los achaques eran ajenos. Seguimos respirando, caminando despacito, tomando el café calientito, agradeciendo que todavía nos alcanza para disfrutar lo poquito que queda. El segundo es la paz, ese regalo que llega cuando uno ya peleo lo que tenía que pelear, cuando lloró lo que tenía que llorar y cuando entendió que no todo está en nuestras manos. La paz es ese respiro profundo que te dice: -hiciste lo que pudiste, lo que te alcanzó, lo que tu corazón creyó correcto -y dormir tranquilo, sin cuentas pendientes con el alma, esa sí que es riqueza pura. Disfrútalo porque llegar a esta edad es un privilegio y vivirla con conciencia, con gratitud y con amor, es el lujo más grande de todos..." En la próxima comentamos el tercer y el cuarto lujo... Santoral para hoy: Evodio obispo. Venusto, Floriana, Nina y Judith. Santa Isabel princesa de Hungría. San Juan evangelista que salió ileso de una caldera de aceite y escribió el Apocalipsis... Felicitaciones para quienes llevan estos nombres, para quienes cumplen años... Este Mes de María,  diariamente pueden las niñas y niños llevar flores a la Virgen en su Parroquia... Alexa Rodríguez Díaz de León asistió junto con otros compañeros del Colegio Hispano Inglés, Congregación de las Hermanas del Verbo Encarnado, quienes celebraron  el CCVl National Constest en la ciudad de Chihuahua donde estuvieron presentes nuestra ciudad, Ciudad de México, Guadalajara, Puebla, Veracruz, Nuevo León y desde luego Chihuahua que fue el lugar anfitrión de la reunión... Fueron diversas disciplinas las participantes: ajedrez, oratoria, robótica, matemáticas... Alexa  participó en el concurso de Spelling Bee quedando en el tercer lugar a nivel Colegios de esta Congregación... La acompañaron sus papás: Raúl Rodríguez y Sandra Díaz de León que están felices y orgullosos de Alexa, dedicada a esta disciplina... Desde esta columna le enviamos nuestras felicitaciones y le deseamos siga ganando premios y muchos reconocimientos más... Celebró su cumpleaños Susan Foyo de Silva al lado de su esposo Roberto Silva, sus hijos, nietos, hermanos y desde luego familiares y amistades... Desde aquí le enviamos un saludo con tal motivo... Laura Leticia Gutiérrez Cabrera inaugura hoy su exposición "Acuarela Viva" con una serie de acuarelas de la vida diaria, calles y jardines de nuestra ciudad... La inauguración tendrá lugar a las 19:00 horas en la Galería José Jayme... Estará abierta de lunes a viernes de las 09:00  de la mañana a las 21:00 horas hasta el 19 de julio... Adelantamos felicitaciones para mañana a Mary  Galán... El viernes se celebra el primer aniversario del Papa León XlV de su elección como representante de la Iglesia Católica... Hasta

la próxima... 

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