Bachillerato Tecnológico Potosino inicia hoy su ciclo escolar

El pasado 8 de agosto fueron inauguradas oficialmente las instalaciones de este plantel educativo que ofertan un bachillerato general con formación para el trabajo y preparar jóvenes de excelencia.

Para este importante evento se contó con la presencia de la diputada local del 1 distrito del Estado la Lic. María Carmona Salas, la directora de comercio del Ayuntamiento de SGS C. Juana Gallegos. del Director de tránsito del municipio de SGS Cap. Eloy Gómez. De la presidenta de la junta de mejoras Lic. Martha Novoa. en representación del C. Gilberto Hernández presidente municipal de Soledad acudió el C. Juan Torres Cedillo quien es Director de Educación del ayuntamiento de SGS; contando también con la presencia del Director de educación media superior de la SEGE el Lic. José Antonio Bonales en representación del Lic. Joel Ramírez Secretario de Educación de San Luis Potosí y del profesor José Ávila Juache Jefe del departamento de educación media superior de la SEGE.

El Lic. Fernando Sandoval Director operativo, Ing. Santiago Sandoval Director educativo, C.P. Santiago Galván Director administrativo y el Lic. Elvis Hernández Coordinador General del plantel suman esfuerzos para dar oportunidad a los jóvenes soledenses a desarrollar sus talentos, con la certeza de que será un detonante en la educación técnica para que al egresar completamente capacitados puedan ocupar cargos importantes en las empresas que solicitan este tipo profesionistas.

El Bachillerato Técnico Potosino cuenta con instalaciones perfectamente equipadas, con la maquinaria y herramientas necesarias para el excelente desempeño de sus educandos, dándoles además la asesoría que se requiere para aclarar todo tipo de dudas en su formación y desarrollo del talento de cada uno de ellos.

Este plantel también busca el acercamiento con empresas de la zona industrial y PYME´s para que den la oportunidad a sus alumnos a realizar sus prácticas, para reafirmar y perfeccionar lo aprendido en las aulas.

Cabe mencionar que para culminar este importante evento se tuvo un ameno convivio en el cual se ofreció la degustación de las riquísimas enchiladas potosinas y refrescantes bebidas preparadas expresamente para esta ocasión.

¡Si no sabías en donde estudiar. . . acude a solicitar informes, aún es tiempo! Están ubicados en Calle 16 de septiembre # 416, Soledad de Graciano Sánchez, o llama al 444 660 4582.