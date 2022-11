Balenciaga elimina todas sus publicaciones de Instagram

A-AA+

CIUDAD DE MÉXICO, noviembre 23 (EL UNIVERSAL).- Recientemente la marca Balenciaga lanzó al mercado algunos accesorios como anillos, collares y bolsos pero ¿cuál fue el problema?, que utilizaron la imagen de niñas para dar a conocer una colección que no era tan inocente.

Por esta razón los usuarios en redes sociales atacaron fuertemente a la marca, incluso algunos se percataron de que no era la primera vez que la firma de lujo hacía alusión a la sexualización de los niños, pues se filtró un documento que hablaba acerca de la pornografía infantil en una de las fotos para la publicidad de campamento de primavera 23.

La respuesta de la marca fue disculparse por la campaña y eliminaron las fotos, de igual forma, aseguraron que intervendrían legalmente en contra de los autores de la publicidad de campamento de primavera 23 y ésta última.

¿Estrategia o sólo una mala campaña?

Según artículos especializados en marketing, hay una estrategia conocida como Word of Mouth o por su traducción al español el Marketing Boca a Boca que consiste en que una marca consiga que, como su nombre lo dice, las personas hablen de su servicio o producto, de esta se difunde la información y logran tener publicidad "gratuita".

La publicidad de Word of Mouth conduce a otra estrategia conocida como el "efecto bola de nieve", que sucede cuando las personas hablan acerca de un tema y difunden vivencias y experiencias.

De igual forma, un artículo publicado por la revista FashionUnited habla de que no es la primera vez que Balenciaga elimina todo su contenido para que los internautas conozcan sus productos. En septiembre del año pasado, la firma de lujo eliminó todo su contenido de Facebook, Instagram y Twitter.

Otras marcas que también han borrado sus cuentas o contenido

Cuando una marca o artista borra todo su contenido de redes sociales o desaparece repentinamente de las mismas, por lo general, se debe a un cambio de diseñador o director de redes sociales, de acuerdo con FashionUnited.

Tal es el caso de la casa de moda italiana, Bottega Veneta. Cuando su director creativo, Daniel Lee, eliminó todas sus cuentas para priorizar en la estrategia de boca a boca así como centrar la atención en sus propias revistas digitales y eventos exclusivos de la marca.

Otro caso es el de la marca francesa de artículos de lujo de cuero, Céline con Hedi Slimane. Asimismo, artistas como Rihanna, Taylor Swift, Justin Bieber, Ariana Grande, entre otros, han borrado sus cuentas en redes sociales de forma total o parcialmente para luego aparecer en los medios y dar de qué hablar.