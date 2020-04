Beatriz de York y sus nuevos planes de casarse en grande

Estaba previsto que la boda de Beatriz de York se celebrara en el próximo mayo, sin embargo, se pospuso varias veces debido a los escándalos de su papá, el príncipe Andrés, relacionado con el fallecido pederasta Jeffrey Epstein, y por la pandemia del coronavirus; pero la nieta de la reina Isabel II planea aprovechar la cuarentena y realizar una boda a lo grande el año que viene.

La princesa Beatriz y Edoardo Mapelli Mozzi se casarían en el palacio de St. James en Londres el próximo mes, antes de que la monarca ofreciera una recepción para la joven pareja en los jardines del palacio de Buckingham.

La ceremonia privada fue planeada después de que el duque de York se viera envuelto en el escándalo de Jeffrey Epstein y la entrevista que le dio a Emily Maitlis para BBC Two, pero la boda de la hija de Sarah Ferguson se suspendió siguiendo los consejos del Gobierno sobre el distanciamiento social debido al brote de coronavirus.

De acuerdo con el "Daily Mail", amigos de la nieta de la reina Isabel ll comentaron que Beatriz de York quiere aprovechar la cancelación de su boda para empezar de cero y consolidar su sueño de casarse en grande.

"Como nieta de la reina, parece injusto que Beatriz hubiera tenido que esconder sus nupcias del público cuando su hermana menor Eugenia no tuvo que hacerlo. La boda de Eugenia fue televisada y vista por tres millones de espectadores solo en el Reino Unido", dijo la fuente al medio británico.

La idea de realizar en grande la boda de Beatriz de York y Edoardo Mapelli, el próximo año, sería por dos razones: para levantar el ánimo de la población ante la crisis global por la enfermedad de Covid-19, y por otro, porque la princesa quiere reivindicar su labor ante la opinión pública y no ser prejuzgada por los errores que pueda haber cometido su papá, el duque de York.

"Beatriz quiere mostrarle al público que nunca eludirá sus deberes cívicos. Ella quiere que el público la vea como un individuo y que no la juzguen por los errores de su padre. Para el año próximo, sería maravilloso si pudiera mantener la cabeza en alto mientras camina por el pasillo frente a cientos de personas", dijo la misma fuente.