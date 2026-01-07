¡OPTIMISTAS!

logo pulso
Por Maru Bustos PULSO

Enero 07, 2026
A

El inicio del nuevo año fue de gran alegría entre un entusiasta grupo de amigas.

Ellas, alumnas de la clase de la disciplina deportiva de acuafitnes que imparte la experta instructora Claudia Montoya Villegas, quienes se reunieron, a fin de celebrar y recibir con gran optimismo, alegría y esperanza este 2026.

De esta manera, Claudia Montoya, como excelente anfitriona, da una cálida bienvenida a sus compañeras y les expresa un cálido mensaje.

Así, las anécdotas se multiplicaron en el feliz encuentro.

A través de abrazos se desean lo mejor para este nuevo lustro, que recibieron con energía renovada.

En sus rostros, reflejaron la felicidad y optimismo por iniciar nuevos anhelos.

Papa León XIV clausura Año Santo Vaticano 2025 con denuncia al consumismo y migrantes

SLP

AP

Bajo la mirada de cardenales y diplomáticos, León XIV cerró simbólicamente el Jubileo, marcando una transición pontificia y un mensaje de reflexión sobre la acogida y resistencia.

MAGOS SABIOS Y BONDADOSOS

SLP

Agencias

GUIADOS POR UNA ESTRELLA, ACUDEN A ADORAR AL NIÑO JESÚS de nazareth Y DEPOSITAN OFRENDAS A SUS PIES

¡ILUSIONADOS!

SLP

Maru Bustos

RECIBEN REGALOS DE MELCHOR, GASPAR Y BALTASAR

¿Cuándo se quita el árbol de Navidad? Esta es la fecha tradicional

SLP

El Universal

La tradición religiosa y cultural indica cuándo es correcto quitar el árbol de Navidad. Descubre por qué la fecha va más allá del Año Nuevo.