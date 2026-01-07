¡OPTIMISTAS!

El inicio del nuevo año fue de gran alegría entre un entusiasta grupo de amigas.

Ellas, alumnas de la clase de la disciplina deportiva de acuafitnes que imparte la experta instructora Claudia Montoya Villegas, quienes se reunieron, a fin de celebrar y recibir con gran optimismo, alegría y esperanza este 2026.

De esta manera, Claudia Montoya, como excelente anfitriona, da una cálida bienvenida a sus compañeras y les expresa un cálido mensaje.

Así, las anécdotas se multiplicaron en el feliz encuentro.

A través de abrazos se desean lo mejor para este nuevo lustro, que recibieron con energía renovada.

En sus rostros, reflejaron la felicidad y optimismo por iniciar nuevos anhelos.