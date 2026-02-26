logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

¡TALENTO ARTÍSTICO!

Fotogalería

¡TALENTO ARTÍSTICO!

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Status

AGRADABLE LUNADA

FORTALECEN LAZOS DE AMISTAD Y COMPAÑERISMO

Por Maru Bustos PULSO

Febrero 26, 2026 03:00 a.m.
A

Galeria

imagen carrusel

imagen carrusel

imagen carrusel

imagen carrusel

imagen carrusel

imagen carrusel

imagen carrusel

imagen carrusel

imagen carrusel

imagen carrusel

imagen carrusel

imagen carrusel

imagen carrusel

Un grupo de jóvenes convivieron entusiasmados en una lunada.

La misma, en su edición 2026, es un evento desarrollado por las Comunidades Estudiantiles del Tecnológico de Monterrey Campus San Luis Potosí.

Participan estudiantes de Profesional de dicha institución.

Este evento permite forta-lecer lazos de amistad y compañerismo entre alumnos de Negocios, Estudios Creativos e Ingeniería y Ciencia, de todas las generaciones.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


El objetivo es generar un profundo sentido de pertenencia en un espacio de convivencia genuino entre pares y amigos.

De esta manera, los asistentes compartieron horas de amena plática, instantes de !gran alegría! en una atmósfera cargada de entusiasmo y optimismo.

Lo más visto

    MINUTO A MINUTO

    no te pierdas estas noticias

    Perfil de Andrew Mountbatten-Windsor: de príncipe a dolor de cabeza para la familia real británica
    Perfil de Andrew Mountbatten-Windsor: de príncipe a dolor de cabeza para la familia real británica

    Perfil de Andrew Mountbatten-Windsor: de príncipe a dolor de cabeza para la familia real británica

    SLP

    AP

    Tras años de controversias, el príncipe Andrés enfrenta consecuencias legales y pérdida de títulos reales.

    ¡TALENTO ARTÍSTICO!
    ¡TALENTO ARTÍSTICO!

    ¡TALENTO ARTÍSTICO!

    SLP

    Maru Bustos

    FESTIVAL MUSICAL

    Ayer, hoy, mañana
    Ayer, hoy, mañana

    Ayer, hoy, mañana

    SLP

    Alicia Villasuso

    ¡CAMPEONES!
    ¡CAMPEONES!

    ¡CAMPEONES!

    SLP

    Maru Bustos

    RECIBEN LA PRESEA "AZUL Y ORO" DEL CLUB DEPORTIVO POTOSINO