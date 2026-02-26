AGRADABLE LUNADA

Un grupo de jóvenes convivieron entusiasmados en una lunada.

La misma, en su edición 2026, es un evento desarrollado por las Comunidades Estudiantiles del Tecnológico de Monterrey Campus San Luis Potosí.

Participan estudiantes de Profesional de dicha institución.

Este evento permite forta-lecer lazos de amistad y compañerismo entre alumnos de Negocios, Estudios Creativos e Ingeniería y Ciencia, de todas las generaciones.

El objetivo es generar un profundo sentido de pertenencia en un espacio de convivencia genuino entre pares y amigos.

De esta manera, los asistentes compartieron horas de amena plática, instantes de !gran alegría! en una atmósfera cargada de entusiasmo y optimismo.