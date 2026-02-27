HOY, GRAN INAUGURACIÓN DE TIHANY SPECTACULAR EN SAN LUIS POTOSÍ
PRESENTA SU ESPECTÁCULO "ABRAKDABRA"
Galeria
Esta noche, Tihany Spectacular inaugura su temporada en San Luis Potosí, marcando su esperado regreso a la ciudad después de 20 años de ausencia. Con su espectáculo "AbraKdabra", la reconocida compañía internacional abre hoy el telón ante el público potosino.
Fundado en 1954 por el inmigrante húngaro Franz Czeisler, Tihany ha revolucionado el concepto tradicional del circo al integrar técnicas circenses, music hall, danza e ilusionismo con tecnología de punta.
"AbraKdabra" es considerado uno de los shows más prestigiosos a nivel internacional por su calidad escénica, profesionalismo y trayectoria.
El espectáculo, con duración de 2 horas y 20 minutos, tiene como eje central el ilusionismo, presentando impactantes actos como la aparición de un Rolls Royce original de los años 50, la materialización de un helicóptero en tres segundos, la explosión y teletransportación de una motocicleta, así como la desaparición de 40 artistas en escena.
¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí
En el escenario participan artistas provenientes de 24 países, además de 18 bailarinas formadas en reconocidas instituciones tradicionales y un clown que desarrolla su rutina a través de la mímica y la pantomima.
La producción incluye vestuarios de lujo, escenografías modernas, efectos especiales y luces robotizadas que generan figuras tridimensionales, creando una experiencia visual inmersiva.
De acuerdo con Enrique Alvarado, director de imagen de la compañía, el espectáculo representa la modernización del arte circense mediante una propuesta estética que fusiona actuación, danza, tecnología e ilusionismo contemporáneo.
La carpa climatizada "Castillo Mágico" se encuentra instalada en Carretera 57, frente a Plaza Sendero, donde permanecerá por corta temporada. El espacio cuenta con estacionamiento, seguridad y todas las condiciones de confort para el público.
Los boletos pueden adquirirse en línea a través de arema.mx o en las taquillas del circo.
no te pierdas estas noticias
TEC DE MONTERREY CAMPUS SAN LUIS POTOSÍ
Redacción
PRESENTA LA LICENCIATURA EN COMUNICACIÓN Y PRODUCCIÓN DIGITAL
Perfil de Andrew Mountbatten-Windsor: de príncipe a dolor de cabeza para la familia real británica
AP
Tras años de controversias, el príncipe Andrés enfrenta consecuencias legales y pérdida de títulos reales.