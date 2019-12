Buenos modales

Aunque no seamos expertos en ello y organicemos una cena más bien informal, nunca está de más tener en cuenta estas pequeñas reglas que harán más agradable cualquier reunión en casa.

Más allá de utilizar los cubiertos de fuera hacia dentro, el protocolo que existe en torno a la correcta organización de una mesa, sus invitados y la ceremonia para servir la comida., es un todo un mundo difícil de abordar.

Y aún más cuando nos acordamos de que esto existe a escasos días de la gran celebración.

Por ello, te dejamos unos consejos rápidos para que, sin ser todo un experto en la materia, lo parezcas.

INVITADOS

Parece una tontería, pero en las comidas de empresa es muy habitual que no lleguemos a saber quién es quién. Intenta enterarte antes y, en el caso de que no sea posible, lo mejor es preguntarle directamente el nombre y no dirigirte, nunca, a alguien de forma impersonal.

CELULAR

No debes utilizar el teléfono celular. Salvo en el excepcional caso de querer sacar una fotografía grupal.

Si estás esperando una llamada de vital importancia, es mejor avisarlo antes de sentarte a la mesa y siempre dejando el aparato fuera de ella. Pero seamos sinceros, pocas urgencias existen en Nochebuena o Navidad.

Esas urgencias están sentadas a la mesa.

DISPOSICIÓN

El protocolo nos ofrece dos posibilidades: El sistema francés, en el que los anfitriones se sientan en el centro de la mesa, y el inglés, en el que estos la presiden.

Y, en todo caso, los invitados de mayor rango, o edad, se sentarán siempre a la derecha de cada uno de los anfitriones, intercalando hombres y mujeres.

Una regla que se mantendrá para toda la mesa, además de intentar que los matrimonios queden separados, los niños al lado de sus padres y, muy importante, a quien le toque entrar y salir de la cocina, siempre en el sitio más cercano a esta.

MESA Y CUBIERTOS

El éxito de todo anfitrión viene, en gran medida, por facilitarles la comida a todos sus invitados.

Y el del invitado, saber cómo moverse en la mesa. Aunque aquí el protocolo es enorme, ten en cuenta este resumen:

MANTEL

El mantel de una sola pieza, con el mismo largo por todos sus lados y dejando que se vean las patas solo en el caso de que merezcan la pena.

SERVILLETAS

Las servilletas siempre sobre el plato y, en reuniones familiares, los servilleteros están permitidos y pueden ser una buena forma de personalizar la mesa.

Si te ha tocado ser invitado, cuando te sientes, póntela en el regazo y, al terminar, déjala sin doblar al lado del plato.

BAJOPLATO

Los puristas colocan un bajoplato en el que ni se sirve comida ni se retira.

COPAS

Y las copas de vino siempre transparentes, que se vea fácilmente su contenido.

Además, solo se llenan hasta arriba en el caso del espumoso.

CUBIERTOS

Todos los cubiertos deben estar en la mesa desde el principio, ordenados de fuera hacia dentro; salvo los del postre, que pueden quedarse preparados y servirse con este.

Cuando se acaba de comer, se sitúan todos juntos en una misma dirección.

ALIMENTOS

Servir la comida situando una cuchara de apoyo por debajo del tenedor y específicos para cada bandeja.

CENTROS DE MESA

Si vas a poner un centro de mesa con velas o flores, que su olor no se mezcle con los de la comida.

Y mucho cuidado con la altura del mismo, pues no debe interrumpir la visión.

REGLA INGLESA

Ten en cuenta la regla inglesa BMW si no sabes cuál es tu pan o tu copa: pan, a la izquierda, en el centro la comida, meal, y, a la derecha, las copas, agua.