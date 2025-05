Bulova celebra 150 años de historia

CIUDAD DE MÉXICO, mayo 28 (EL UNIVERSAL).- El pasado 22 de mayo, la Ciudad de México se convirtió en epicentro de una gala en conmemoración de los 150 años de Bulova, una de las marcas más emblemáticas en la industria relojera.

El Papalote Museo del Niño, se volvió una máquina del tiempo donde se revivió el sueño y trabajo de Joseph Bulova desde 1875, quien fue el creador del legado y prestigio que actualmente sostiene las bases de la reconocida marca.

-----Un auténtico viaje a través del tiempo

Los invitados a esta celebración fueron parte del icónico estreno de la película conmemorativa que narra la ilustre historia de la marca, "América Telling Time: 150 Years of Bulova", que resaltó el espíritu pionero, los logros innovadores y el impacto cultural de Bulova en la industria, mostrando cada paso en su evolución.

En entrevista, María Eugenia Rodríguez, directora comercial de Bulova, nos contó a detalle algunos aspectos de esta celebración que alberga siglo y medio de historia.

A propósito de la proyección de "América Telling Time: 150 Years of Bulova", nos mencionó sus momentos favoritos en la historia de la marca.

"Mi favorito como mujer, todo el apoyo que tuvo en los años 70 en el empoderamiento de las mujeres ´Equal pay, equal Time´, fue maravilloso. Como mercadóloga, todo el apoyo que le dieron al desarrollo de la mercadotecnia; fueron los primeros en el mundo que tuvieron un anuncio en televisión y con colaboraciones con celebridades", dijo.

A través del tiempo, Bulova ha sido reconocida por mantener su legado artesanal, al mismo nivel en que apuesta por la innovación tecnológica, en ese sentido comentó cómo es que la marca ha logrado mantener estas bases.

"La industria relojera es muy artesanal y traemos mecanismos de hace muchos años como es un reloj mecánico, pero lo que hace Bulova es que su base es la calidad y la innovación, eso hizo que la marca nunca estuviera peleada con la tecnología y la modernidad", mencionó la directora comercial.

"Lo que busca es tener productos de buena calidad con grandes mecanismos y diseños, siempre vanguardistas, contemporáneos y atractivos para la gente. Tenemos una relación precio - valor muy buena que al consumidor le encanta", añadió.

Aunado a ello, enfatizó la importancia de los valores de Bulova, que han perdurado para que sus productos continúen en el mercado como un símbolo de calidad y elegancia.

"Las más importantes son calidad, innovación y tecnología. Joseph Bulova decía ´Calidad, antes que cantidad; perfección, antes que producción´, eso habla mucho de Bulova: aunque tengamos muchos relojes y que nos vaya super bien, siempre seguimos pendientes de la calidad y perfección para que cada consumidor que compre un producto sea feliz".

Con gran orgullo, María Eugenia mencionó la satisfacción que envuelve a su marca al poder compartir este aniversario junto a invitados y colaboradores: "Es una emoción muy grande, 150 años se pueden decir muy fácil pero significa mucho sudor, mucho trabajo, mucha proyección de años atrás y me emociona que estemos aquí celebrando 150 años de un sueño que se logró cristalizar".

-----Ediciones especiales llenas de historia

Como parte de la conmemoración de todos estos años de historia, en su 150 aniversario, Bulova lanzó algunas reinterpretaciones de los modelos clave en su legado con la tecnología avanzada que posee la marca en la actualidad como:

Reloj de Bolsillo 96A325 - Inspirado en un diseño original de los años 1920, lleno de estilo Art Decó con carátula de plata esterlina, grabados intrincados y manecillas en tono azul. - Funciona con un movimiento mecánico de cuerda automática realizado en Suiza, con 21 joyas y reserva de marcha de 62 horas.

Reloj Miss America 96L340 - Una reinterpretación del modelo "Miss America" de 1930, este reloj para dama cuenta con una caja de acero inoxidable adornada con zafiros azules. - Con manecillas azules de inspiración vintage y una pulsera de filigrana.

Reloj Mil-Ship 98A324 Y 98A325 - Inspirados en un prototipo de reloj de buceo desarrollado para la Marina de los EE.UU. en 1957 ambos modelos fusionan la estética militar vintage con tecnología moderna ofreciendo una propuesta de valor única para coleccionistas y entusiastas de la relojería.

Reloj Rubaiyat 96R254 - Este modelo evoca la serenidad del invierno con una caja de acero inoxidable en tono plateado de 30mm, adornada con 42 zafiros blancos que suman un total de 0.25 quilates, creando un efecto de nieve. - Carátula en Madre Perla blanca con detalles brillantes en blanco que simulan la nieve, indicadores y manecillas en plateado. - Cabuchón de zafiro azul en posición de las 12Hrs, tapa grabada con la icónica "Diosa del tiempo".

Relojes Serie X Marc Anthony -Fusionando la maestría relojera de la marca con la pasión artística del cantante, estas piezas destacan por su diseño vanguardista y detalles personalizados que reflejan la esencia del artista. -Cuentan con una caja cuadrada de cristal zafiro, movimiento mecánico de cuerda automática visible a través de la caja transparente.