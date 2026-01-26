CAMILA ¡RADIANTE EN SUS 15 AÑOS!

Camila Echavarría Mendoza festejó sus 15 años con una estupenda celebración.

Con sus papás: Javier Echavarría Delgado y Erika Aide Mendoza y su hermano Mateo Echavarría Mendoza recibieron a los invitados.

Transformaron el salón de fiestas donde se realizó el festejo con una serie de elementos multicolores que agradaron a la selecta concurrencia.

Ahí, seres queridos , así como los grupos de amigos, quienes le expresaron a su gran amiga los mejores deseos de éxito en los proyectos de su vida.

La atmósfera agradable y de gran colorido, plena de felicidad.