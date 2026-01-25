DANNA ¡OTRO AÑO FELIZ!
INTERESANTES PROYECTOS EN SU VIDA
Galeria
Danna Heinze Saucedo organizó una estupenda fiesta por su cumpleaños.
El agradable entorno campirano al aire libre y detalles de buen gusto que reunió, agradaron a los invitados.
Con sus papás: Carlos Heinze Villalba y Carla Saucedo y su hermano Jürgen Heinze Saucedo, recibieron a los invitados.
Ahí, el grupo más audaz de amigos le deseó felicidad y éxito en los proyectos a emprender.
Los jóvenes, apasionados en los que emprenden cada día, charlaron algunas experiencias de la temporada.
La cálida y con múltiples atractivos, se prolongó con gran optimismo.
Eso sí, ¡qué bien la pasaron!
