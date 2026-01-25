DANNA ¡OTRO AÑO FELIZ!

Danna Heinze Saucedo organizó una estupenda fiesta por su cumpleaños.

El agradable entorno campirano al aire libre y detalles de buen gusto que reunió, agradaron a los invitados.

Con sus papás: Carlos Heinze Villalba y Carla Saucedo y su hermano Jürgen Heinze Saucedo, recibieron a los invitados.

Ahí, el grupo más audaz de amigos le deseó felicidad y éxito en los proyectos a emprender.

Los jóvenes, apasionados en los que emprenden cada día, charlaron algunas experiencias de la temporada.

La cálida y con múltiples atractivos, se prolongó con gran optimismo.

Eso sí, ¡qué bien la pasaron!