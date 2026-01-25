logo pulso
DANNA ¡OTRO AÑO FELIZ!

INTERESANTES PROYECTOS EN SU VIDA

Por PULSO

Enero 25, 2026
Danna Heinze Saucedo organizó una estupenda fiesta por su cumpleaños.

El agradable entorno campirano al aire libre y detalles de buen gusto que reunió, agradaron a los invitados.

Con sus papás: Carlos Heinze Villalba y Carla Saucedo y su hermano Jürgen Heinze Saucedo, recibieron a los invitados.

Ahí, el grupo más audaz de amigos le deseó felicidad y éxito en los proyectos a emprender.

Los jóvenes, apasionados en los que emprenden cada día, charlaron algunas experiencias de la temporada.

La cálida y con múltiples atractivos, se prolongó con gran optimismo.

Eso sí, ¡qué bien la pasaron!

