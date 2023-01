Carlos III, a punto de romper el silencio sobre revelaciones de Harry

A-AA+

CIUDAD DE MÉXICO, enero 30 (EL UNIVERSAL).- El rey Carlos III considera brindar una explosiva entrevista para finalmente hablar sobre el príncipe Harry y Meghan Markle, quienes desde su salida de la monarquía británica han emitido un sinfín de señalamientos a la familia real.

Los 'ataques' más recientes plasmados en "Spare", el libro de memorias del duque de Sussex que se ha publicado el pasado 10 de enero dando mucho de qué hablar.

De acuerdo con "The Mirror", el rey Carlos, hijo de la fallecida Isabel II, recibió una petición por parte de la BBC para realizar un reportaje con motivo de su coronación el próximo 6 de mayo.

Según los informes, el famoso portal de noticias desea que el monarca, de 74 años, brinde su versión de los hechos narrados por el príncipe Harry, de 38 años, y Meghan Markle, de 41, en su docuserie de Netflix y el libro de memorias.

Precisamente esa es la situación que el palacio real se encuentra analizando ya que cualquier tipo de comentario sobre los duques de Sussex podría causar un gran impacto y ser analizado en diferentes aspectos.

"Los planes ya están en marcha para la cobertura de la coronación en la BBC, y se desea hacer un perfil del monarca, pero no es costumbre evitar temas en las entrevistas, así que eso complica las cosas", afirmó un insider.

La BBC no fue el único sitio de noticias en pedir una entrevista; sin embargo, la cadena ITV es la que menos tiene posibilidades luego de emitir una charla con Enrique de Sussex en la que se expone a la familia real británica.

Además, otro de los aspectos que los allegados al rey Carlos III están considerando es que su hijo podría tomar a mal cualquier comentario y por ende, volver a responder con ataques.

"Incluso un pequeño comentario sobre Harry y Meghan sería noticia mundial y una respuesta de Harry que sería impredecible. Todo es muy delicado", afirma una fuente cercana.

De aceptar la entrevista, sería la primera vez que alguien de los miembros principales de la monarquía se encuentren vulnerables a recibir y contestar preguntas sobre los duques de Sussex ya que hasta este momento se han mantenido totalmente herméticos.