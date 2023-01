Carlos III ofrece incentivos a Harry para que asista a su coronación

A-AA+

CIUDAD DE MÉXICO, enero 30 (EL UNIVERSAL).- La coronación del rey Carlos III y la reina consorte Camila está cada vez más cerca y además de ser un evento histórico, la presencia de Harry y Meghan Markle es algo que sin duda genera curiosidad.

En los últimos meses, los duques de Sussex han seguido atacando a la monarquía británica mediante el estreno de su docuserie en Netflix y "Spare", el libro de memorias de Harry, por lo que su asistencia a la coronación del monarca aún no está clara.

Sin embargo, una fuente cercana al rey Carlos III asegura que podría otorgar algunos incentivos al príncipe Harry y Meghan Markle para que viajen a Reino Unido y presencien su coronación el próximo 6 de mayo.

Una persona cercana la ha dicho al tabloide británico "The Mirror" que el monarca, hijo de la fallecida Isabel II, se acercó a Justin Welby, arzobispo de Canterbury, quien se encuentra organizando el evento, para involucrar a su hijo menor en la ceremonia.

Entre los principales incentivos que Carlos III podría ofrecerle a Harry se encuentran un puesto de alto perfil y el más importante, poder conservar sus títulos reales.

"Harry dejó en claro que asistir a la coronación, comportarse bien y luego ser despojado de sus títulos, era un fracaso", explicó la fuente al tabloide británico.

La misma persona cercana ha dado a entender que el príncipe Harry ha considerado renunciar a sus títulos; sin embargo, no está de acuerdo con que le sean retirados; "Se opone a la idea de ser despojado de ellos por la fuerza".

Además, otra de las cosas que podrían cambiar en caso de que Harry decida acudir a la coronación es el hecho de ser encasillado junto a Andrés de York, quien fue degradado por acusaciones de índole sexual.

Esta nueva información aparece después de que aparentemente Carlos III está considerando brindar una entrevista con la BBC para reaccionar a los comentarios del príncipe Harry y Meghan Markle.