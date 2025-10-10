logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

¡GRAN FELICIDAD!

Fotogalería

¡GRAN FELICIDAD!

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Status

CASA XOLO, COCINA ANCESTRAL

EL NUEVO FUEGO GASTRONÓMICO QUE ENCIENDE EL CORAZÓN DE SAN LUIS POTOSÍ.

Por Redacción PULSO

Octubre 10, 2025 03:00 a.m.
A

Galeria

imagen carrusel

imagen carrusel

imagen carrusel

imagen carrusel

San Luis Potosí vuelve a ser noticia con la llegada de un nuevo templo del sabor: Casa Xolo, un restaurante que promete revolucionar la escena culinaria local.

    Situado en pleno Centro Histórico, en Agustín de Iturbide No.915, este espacio celebra lo mejor de la cocina mexicana ancestral, combinando la fuerza del fuego y la nobleza del maíz en una experiencia que va mucho más allá del paladar.

    Más que un restaurante, Casa Xolo es una experiencia sensorial. Cada plato ha sido diseñado para rendir homenaje a las raíces gastronómicas de México, fusionando tradición e innovación en un entorno que mezcla lo contemporáneo y lo ancestral. 

    Desde su decoración hasta el último detalle en la mesa, todo en Casa Xolo busca reconectar con la esencia de nuestra tierra.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

    Próximamente abrirá sus puertas para todos aquellos que buscan sabores memorables, aromas que cuentan historias y un ambiente cálido y vibrante donde la comida se convierte en un puente entre el pasado y el presente.

Casa Xolo: tradición y sabor que encienden a San Luis.

Agustín de Iturbide 915, Centro Histórico, 

San Luis Potosí.

Síguelos en redes: Instagram @CasaXoloSLP y Facebook Casa Xolo – Cocina Ancestral.

Lo más visto

    MINUTO A MINUTO

    no te pierdas estas noticias

    Papa León XIV insta a líderes sindicales de Chicago por dignidad humana
    Papa León XIV insta a líderes sindicales de Chicago por dignidad humana

    Papa León XIV insta a líderes sindicales de Chicago por dignidad humana

    SLP

    AP

    El Papa León XIV hace un llamado a líderes sindicales de Chicago para abogar por la dignidad humana y los inmigrantes.

    ¡GRAN FELICIDAD!
    ¡GRAN FELICIDAD!

    ¡GRAN FELICIDAD!

    SLP

    Maru Bustos

    ATMÓSFERA MULTICOLOR

    RECIBEN LA COMUNIÓN
    RECIBEN LA COMUNIÓN

    RECIBEN LA COMUNIÓN

    SLP

    Maru Bustos

    COMPARTEN FELICIDAD ENTRE SERES QUERIDOS

    Rey Carlos III expone urgente necesidad de proteger el clima en documental
    Rey Carlos III expone urgente necesidad de proteger el clima en documental

    Rey Carlos III expone urgente necesidad de proteger el clima en documental

    SLP

    EFE

    Carlos III comparte su compromiso de vida por un futuro sostenible