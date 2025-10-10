San Luis Potosí vuelve a ser noticia con la llegada de un nuevo templo del sabor: Casa Xolo, un restaurante que promete revolucionar la escena culinaria local.

Situado en pleno Centro Histórico, en Agustín de Iturbide No.915, este espacio celebra lo mejor de la cocina mexicana ancestral, combinando la fuerza del fuego y la nobleza del maíz en una experiencia que va mucho más allá del paladar.

Más que un restaurante, Casa Xolo es una experiencia sensorial. Cada plato ha sido diseñado para rendir homenaje a las raíces gastronómicas de México, fusionando tradición e innovación en un entorno que mezcla lo contemporáneo y lo ancestral.

Desde su decoración hasta el último detalle en la mesa, todo en Casa Xolo busca reconectar con la esencia de nuestra tierra.

Próximamente abrirá sus puertas para todos aquellos que buscan sabores memorables, aromas que cuentan historias y un ambiente cálido y vibrante donde la comida se convierte en un puente entre el pasado y el presente.

Casa Xolo: tradición y sabor que encienden a San Luis.

Agustín de Iturbide 915, Centro Histórico,

San Luis Potosí.

Síguelos en redes: Instagram @CasaXoloSLP y Facebook Casa Xolo – Cocina Ancestral.