RECIBEN LA COMUNIÓN

Mariel Martínez Meade, Renata Cordero Berrones y Nicole Berrones Montejano reafirmaron su amor a Dios, al efectuar su primera comunión.

Acompañadas de sus papás llegaron a la parroquia del Padre Pío, donde por la tarde se llevó a cabo la ceremonia.

Estuvieron sus hermanos, abuelitos, seres queridos y amistades, entre ellos, compañeras del colegio, quienes compartieron su alegría por este día especial.

También las acompañaron sus padrinos.

Los presbíteros Gabriel del Valle y Luis Rebollo concelebraron la Solemne Eucaristía.

Ellos, desearon a las niñas que sus vidas sean de amor, generosidad y respeto a Dios, a su familia y a su prójimo.

En la Eucaristía, les impartieron el sacramento, ante la emoción palpable en su rostro.

Al concluir la celebración, la familia y amigos la ovacionaron y desearon bienestar en su vida.

Al día siguiente, las niñas se fueron a “Quinta Camp” con sus amigas.