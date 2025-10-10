¡CELEBRA EN GRANDE SU CUMPLEAÑOS!
LE EXPRESAN AFECTO Y ADMIRACIÓN
Gerardo Arista festejó en grande su cumpleaños, en una estupenda y cálida celebración entre seres queridos y amigos.
Su esposa Ada Avilés con sus hijos prepararon a detalle el festejo.
En una atmósfera interesante transformaron una área del jardín del 18 ½ del Club Campestre de San Luis, a fin de recibir los invitados, quienes le expresaron bienestar y lo mejor en la vida.
Ahí, charlaron acerca de los proyectos que emprenderán y le desearon más triunfos a Gerardo.
El buen ambiente se prolongó hasta ya entrada la madrugada.
