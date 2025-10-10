¡CELEBRA EN GRANDE SU CUMPLEAÑOS!

logo pulso
Por Maru Bustos PULSO

Octubre 10, 2025 03:00 a.m.
A

Gerardo Arista festejó en grande su cumpleaños, en una estupenda y cálida celebración entre seres queridos y amigos.

    Su esposa Ada Avilés con sus hijos prepararon a detalle el festejo.

    En una atmósfera interesante transformaron una área del jardín del 18 ½ del Club Campestre de San Luis, a fin de recibir los invitados, quienes le expresaron bienestar y lo mejor en la vida.

    Ahí, charlaron acerca de los proyectos que emprenderán y le desearon más triunfos a Gerardo.

    El buen ambiente se prolongó hasta ya entrada la madrugada.

