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¡CELEBRAN SU DÍA!

INFLABLES Y EUROBONGIE EN EL CLUB CAMPESTRE DE SAN LUIS

Por Maru Bustos PULSO

Mayo 04, 2026 03:00 a.m.
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Los niños hijos de socios del Club Campestre de San Luis festejaron su día en una tarde de diversión extrema.

En los jardines, una serie de detalles y elementos que permitieron que la tarde resultara intensamente feliz; plena de emociones y agradables sorpresas.

Los pequeños saltaron, corrieron y participaron en concursos y juegos organizados.

El encuentro, pleno de diversión.

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