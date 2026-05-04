¡CELEBRAN SU DÍA!

Los niños hijos de socios del Club Campestre de San Luis festejaron su día en una tarde de diversión extrema.

En los jardines, una serie de detalles y elementos que permitieron que la tarde resultara intensamente feliz; plena de emociones y agradables sorpresas.

Los pequeños saltaron, corrieron y participaron en concursos y juegos organizados.

El encuentro, pleno de diversión.

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¡Qué alegría!