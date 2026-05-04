¡CELEBRAN SU DÍA!
INFLABLES Y EUROBONGIE EN EL CLUB CAMPESTRE DE SAN LUIS
Galeria
Los niños hijos de socios del Club Campestre de San Luis festejaron su día en una tarde de diversión extrema.
En los jardines, una serie de detalles y elementos que permitieron que la tarde resultara intensamente feliz; plena de emociones y agradables sorpresas.
Los pequeños saltaron, corrieron y participaron en concursos y juegos organizados.
El encuentro, pleno de diversión.
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¡Qué alegría!
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