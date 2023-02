Cinco consejos para evitar estafas en las apps de citas

A-AA+

CIUDAD DE MÉXICO, febrero 14 (EL UNIVERSAL).- San Valentín se ha convertido en una oportunidad perfecta para los ciberdelicuentes. Las estafas están a la orden del día y en las aplicaciones abundan este tipo de personas que están al acecho esperando que cometamos algún error para cometer algún delito. Los atacantes aprovechan la vulnerabilidad de los usuarios que se encuentran en búsqueda del amor bajo perfiles falsos.

Uno de los primeros detalles que debemos tener en cuenta para evitar las estafas en las apps de citas es el tipo de víctimas más comunes que buscan los estafadores. Según varios informes son las personas mayores de 50 años las más vulnerables a sufrir este tipo de ataques en las redes sociales. Uno de los motivos más comunes es que a esa edad disponen de bienes, inmuebles y hasta en algunos casos jugosos fondos de pensión.

Si bien el riesgo de ser estafados en las redes sociales es algo que siempre está latente, lo cierto es que en los últimos años San Valentín se ha convertido una de las celebraciones más esperadas por los ciberdelicuentes. Creando una falsa identidad el estafador se ganará tu confianza sin que te des cuenta de que lo único que busca es sacarte la información necesaria para poder robarte dinero e incluso extorsionarte.

El CEO de Inner Circle, Masha Kodden, apunta que siempre hay que estar atentos debido a que "los estafadores de romance ponen mucho esfuerzo en construir una conexión emocional con sus víctimas, lo que a menudo significa que la gente baja la guardia y se vuelve menos vigilante ante los signos de una posible estafa". Asimismo, reconoce que hay al menos 5 consejos que deberás tener en cuenta para evitar caer en la trampa.

En las apps de citas siempre debes desconfiar de aquellos usuarios que te hacen preguntas muy personales. Además es muy importante que estés atento a las inconsistencias cuando entablas un diálogo. El tercer punto para evitar las estafas en San Valentín es rechazar rotundamente a aquellas personas que por diferentes motivos no están dispuestos a un encuentro o a una video llamada.

El cuarto consejo para evitar pasar un mal rato en San Valentín es que siempre te niegues a brindar ayuda financiera a aquellos usuarios que conoces en una app de citas. Por último, es imprescindible que rechaces los encuentros, en caso de que quieran verte, en lugares privados donde no habrá más nadie que tú y el posible estafador. Se recomienda que estas citas se realicen a plena luz del día y en sitios concurridos.