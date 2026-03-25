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¡CÓMO CRECES!

"DINOSAURIOS" EN SU CUMPLE

Por Maru Bustos PULSO

Marzo 25, 2026 03:00 a.m.
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Thiago Rangel festejó su cumpleaños en una agradable celebración multicolor, entre primos y amigos.

Seleccionó a "Dinosaurios"como temática de su fiesta, por lo cual, los elementos decorativos fueron alusivos a este su personaje favorito.

Sus papás: Mauro Rangel e Iliana Musi reunieron una serie de detalles y atractivos que cautivaron a los invitados.

En una atmósfera apropiada, los niños expresaron su afecto y admiración, como mejores deseos de bienestar a su gran amigo.

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Eso sí, demostraron que, para correr, saltar, jugar,gritar y divertirse, nadie como ellos.

En sus rostros, grandes sonrisas de alegría.

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