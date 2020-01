Cómo cuidar la ropa de terciopelo

El terciopelo es una tela que puede darle un toque divertido y diferente a cualquier look, pero para que luzca impecable te recomendamos seguir estos tips para que tus prendas duren por más tiempo

El terciopelo es una tela que se caracteriza por su textura, brillo y suavidad. Es muy utilizada en algunos muebles, pero también en la realización de diversos tipos de prendas.

Aunque suele darle un toque sofisticado a la ropa, esta tela puede necesitar más cuidados ya que el terciopelo es delicado y no cuidarlo podría hacer que pierda su brillo o incluso hacer que las prendas luzcan descuidadas. Si tienes prendas de terciopelo entonces checa estos tips que te ayudarán a cuidarla y hacer que se vea increíble por mucho tiempo.

Revisa la etiqueta antes de lavar

Uno de los tips que te ayudarán a cuidar tus prendas de terciopelo es revisar las etiquetas. En ellas puedes encontrar la información del cuidado que debes tener al momento de lavar la ropa.

Algunas pueden lavarse en seco y algunas otras utilizando agua fría o tibia, esto dependerá del color y la calidad del terciopelo. También toma en cuenta que debes evitar lavar el terciopelo junto con telas que produzcan pelusa, ya que esta tela puede impregnarse con facilidad.

Cuida el secado de las prendas

Otro punto a considerar es el secado de las prendas, el terciopelo puede hacerlo al aire libre sin ningún problema y de esta manera evitarás que se generen arrugas. Aunque también puedes meter la prenda en la secadora, solo procura que sea por poco tiempo para evitar la aparición de arrugas.

No planches el terciopelo

De acuerdo con el portal Overstock, es mejor evitar planchar las prendas de terciopelo ya que el calor y el peso de la plancha podrían aplastar la pieza. Pero si aun así decides que es necesario pasar la plancha, te aconsejamos que lo hagas volteando la prenda o utilizar un evaporizador que también deberás pasar solo al revés de la ropa.

Eliminar pelusas

Las prendas de terciopelo pueden tener muchas pelusas, esto debido a que han estado en contacto con telas que pueden soltar estas partículas. Una manera de eliminarlas es pasar un cepillo especial que logre atraer toda la pelusa, esto cuando esté en seco.

Aunque si lo prefieres puedes mojar la ropa y enseguida cepillar la tela con cuidado para desprender las pelusas, asegúrate que el cepillo esté completamente limpio.

No dobles las prendas

Un último tip que te ayudará a cuidar tus prendas de terciopelo es no doblarlas. Overstock menciona que para guardar este tipo de prendas lo mejor es colgarlas y evitar doblarlas.

Si doblas las prendas harás que se produzcan arrugas y también se aplastará el terciopelo, por lo que se afectará la textura de la tela. Por otra parte, si no tienes otra opción más que doblarla, Overstock recomienda colocar entre cada pliegue papel de seda.