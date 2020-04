¿Cómo quitar las manchas de los tenis blancos?

Los tenis blancos son muy combinables, y son los aliados perfectos para un look casual, sin embargo justamente debido a su color son susceptibles a verse sucios y descuidados, provocando que tu outfit pierda estética.

Recuerda que los tenis sucios no están en tendencia (bravo por eso), por lo cual saber cómo limpiarlos para que luzcan impecables es algo que no debes perder de vista.

Por ello en De última te traemos algunos tips que puedes seguir para que tus tenis se vean como nuevos y no tengas que preocuparte por las manchas que parecen imposibles de sacar, ya que después de seguir estos consejos lo único que parecerá imposible será dejar de usar tus tenis blancos en todos tus outfits casuales.

Pasta de dientes

Muchos de estos productos tienen propiedades blanqueadoras que no solo resultan eficaces para los dientes, sino que también pueden ser empleadas en los tenis. Solo tienes que frotar un poco de este producto en las manchas que tenga tu calzado. Recuerda utilizar pastas blancas, puesto que aquellas que cuentan con algún tipo de coloración podrían terminar manchando más tus tenis blancos.

Acetona o alcohol

De acuerdo con Vans, un método eficaz para dejar blanco el material de goma que suele tener este tipo de calzado en la parte inferior, es usar una solución compuesta por agua y alcohol o acetona y frotarla en movimientos circulares con un cepillo de dientes que ya no utilices en el área que deseas blanquear.

Para hacer esto no olvides resguardar muy bien el resto del calzado, ya que puede que lo manches con el material empleado, de hecho, te recomendamos que si usas acetona optes por la incolora para evitar que algunas gotas se filtren en la tela de tus tenis y puedan mancharlos.

Bicarbonato de sodio

Según el libro Las increíbles propiedades del bicarbonato de sodio, este elemento posee un considerable poder limpiador muy eficaz gracias a la presencia de pequeños cristales que raspan delicadamente las superficies sin arañarlas, por lo cual tus tenis estarán a salvo si usas este material para limpiarlos.

Lo único que tienes que hacer es preparar una pasta compuesta por bicarbonato de sodio y agua o vinagre blanco, la cual posteriormente frotarás en tus tenis para eliminar las manchas que estos puedan tener.