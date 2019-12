¿Cómo se pronuncian correctamente las marcas de moda y belleza?

Si te encanta la moda, lo más probable es que conozcas muchas marcas y tengas varios artículos de estas en tu armario. Todas ellas nos encantan y casi siempre salen a la plática con tus amigas o conocidas cuando les recomiendas alguna prenda o accesorio, pero ¿estás pronunciando bien estas marcas?

Esta es una pregunta que seguramente ronda tu cabeza, en algunas ocasiones decimos el nombre de las marcas tal y cómo lo diríamos en español, pero muchas son de origen extranjero por lo que su pronunciación es totalmente diferente.

A continuación te decimos si estás pronunciando bien las siguientes marcas, así lo podrás hacer como una profesional.

Calvin Klein

Una de las marcas que podrías no estar pronunciando bien fue creada por el diseñador estadounidense del mismo nombre. La manera correcta de decirla es "Calvin Klain".

Hugo Boss

Esta marca que se dedica a crear y diseñar prendas, artículos y fragancias para caballeros, la marca alemana fue fundada en 1924 por el diseñador Hugo Boss. Aunque es fácil de pronunciar hay una pequeña diferencia en el Hugo, el nombre debe pronunciarse como "Jugo" Boss.

Versace

La casa de moda italiana fundada por Gianni Versace en 1978 es una de las más reconocidas actualmente. Su nombre al ser italiano puede resultar muy fácil de pronunciar a las personas que hablamos español. Si tenías dudas, la manera correcta de pronunciar esta marca es "Versache".

Moschino

Otra de las marcas que puede que no estés pronunciando bien es esta. Al igual que la anterior, es de origen italiano por lo que decirla no te costará mucho trabajo. Cuando estés en una conversación y platiques sobre esta marca, lo ideal es decir "Mosskino".

Givenchy

Esta es una de las marcas favoritas de muchas y seguramente también es una de las tuyas. Su nombre es corto, por lo que se debe de pronunciar rápidamente y de esta manera: "Yivonshi".

Christian Louboutin

Ahora va una un poco más complicada. Lo que hace única a Christian Louboutin además de ser un referente en el calzado, es su característico color rojo en los tacones o suela de los zapatos. Pero también la forma en pronunciar su nombre, la manera correcta es: "Cristián Lubután".

Diane Von Fürstenberg

El nombre de la marca se deriva de la diseñadora que la fundó. Diane Von Fürstenberg cuenta con gran variedad de vestidos, bolsas, zapatos, entre otros artículos. Su pronunciación correcta es "Dayan Fon Furstenberg" puede ser complicada, pero con la práctica lo dominarás.

Dolce & Gabbana

La firma italiana tiene este nombre gracias a los dos diseñadores que se unieron para crearla: Domenico Dolce y Stefano Gabbana. La única diferencia para que la pronuncies correctamente es prestar atención en el apellido Dolce así como en la &, por lo que deberás nombrarla como "Dolche and Gabbana".

Chanel

Finalmente, pero no menos importante está Chanel. Es una de las marcas más famosas mundialmente, su nombre es muy corto y pronunciarlo en español es fácil, pero hay que recordar que al ser de origen italiano la "ch" debe ser pronunciada como "sh".

Esto hace que al pronunciarla como "Shanel", las primeras dos sílabas suenen más suave.