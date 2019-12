Conoce los destinos favoritos de los mexicanos en 2019

Uno de los mayores placeres de la vida, sin duda es viajar. Es por eso que en cada oportunidad los mexicanos hacemos maleta y nos lanzamos a la aventura.

A continuación te contamos cuáles fueron los destinos favoritos de los mexicanos para viajar durante este 2019.

KAYAK el buscador de viajes, a través del análisis de millones de búsquedas de vuelos desde México, creó su micrositio 2019, y reveló los destinos más populares entre los viajeros mexicanos. Esto es lo que dio a conocer.

1. Cancún

En primer lugar se posicionó Cancún, a pesar de la situación con el sargazo, es el número uno de los mexicanos a la hora de elegir un destino para vacacionar. Nada como disfrutar de sus hermosas playas y el clima espectacular.

"El destino supo ajustar sus precios y posicionar sus atracciones como parques temáticos, centros nocturnos, deportes extremos y más, como alternativas a la playa y mantuvo su liderazgo como el destino más buscado este 2019." dijo Fernanda Rivera Country Manager de KAYAK en México.

2. Ciudad de México

Es el segundo destino favorito de los viajeros mexicanos. En estas vacaciones muchas personas acostumbran disfrutar de la Ciudad de México porque es una buena época para caminar por sus calles sin tanta gente.

La Ciudad de México está llena de museos, uno de los imperdibles es el Museo de Antropología donde podrás conocer la historia de las diferentes culturas que se asentaron y poblaron el territorio mexicano, además de disfrutar de la arquitectura del espacio.

3. Madrid

El tercero de la lista se encuentra en España, la capital de ese país cuenta con diversos atractivos turísticos, como el Museo del Prado que resguarda en su acervo colecciones de pintura de toda Europa.

Al planear un viaje al viejo continente es casi imposible no contemplar una visita a la Madre Patria, y así lo confirma KAYAK al posicionar a Madrid como el tercer destino favorito de los viajeros mexicanos durante 2019.

4. Nueva York

La ciudad más poblada de Estados Unidos se encuentra en esta lista porque los mexicanos seguimos prefiriéndola como una gran opción para escaparnos a disfrutar de su oferta cultural, gastronómica y de esparcimiento.

Nueva York cuenta con lugares emblemáticos como el Madison Square Garden, esta imponente construcción ha sido testigo de numerosos acontecimientos históricos a lo largo de su vida y es hogar de los New York Knick y los New York Rangers.

5. Tijuana

Esta ciudad fronteriza es llamada "la esquina de México". Por su ubicación es una de las ciudades de mayor tránsito en el mundo, y está en el top 10 de los destinos favoritos de los mexicanos en 2019.

Su playa y el street art con el que cuenta en el muro y bahía, lo hacen un sitio muy atractivo. Entre los sitios icónicos se incluyen el palacio Jai Alai Frontón y el Centro Cultural Tijuana.

6. París

El país del lenguaje del amor es uno de los predilectos de los mexicanos para ir de visita. Según la página de la embajada de Francia en México, este destino ofrece grandes eventos culturales como festivales de música, gastronómicos, deportivos, dancísticos, entre muchos más.

Si es la primera vez que vas a París, una parada obligada es el Museo de Louvre, que abrió sus puertas a finales del siglo XVIII. En su interior alberga colecciones de la monarquía francesa y las expoliaciones realizadas durante el imperio Napoleónico.

Además de contar con destinos fascinantes como la Torre Eiffel, el Palacio de Versalles, la Catedral de Notre Dame (aunque se encuentra cerrada por el incendio ocurrido a principio de año, se puede visitar desde los alrededores) o el Arco del Triunfo.

7. Guadalajara

Guadalajara fue el séptimo lugar preferido por los mexicanos en 2019 para salir a vacacionar. Sin duda esta ciudad cuenta con una de las arquitecturas más bellas del territorio mexicano.

Un buen ejemplo de esto es la Catedral Metropolitana de Guadalajara, sobreviviente del tiempo y de varios terremotos que la han transformado en lo que es hoy; además de ser lugar del nacimiento del mariachi da a conocer en su página la Secretaria de Turismo.

8. Los Ángeles

Esta ciudad del sur de Estados Unidos y epicentro de la industria televisiva y cinematográfica del país vecino, también se coló al top 10 de destinos favoritos de los mexicanos este año. En su territorio se encuentran algunos de los estudios audiovisuales más importantes del mundo.

Uno de estos estudios es el de Warner Bros, que ofrece recorridos por sus instalaciones, en el cual hay diversas actividades para los visitantes que nunca ovidarán.

9. Monterrey

Localizado en el estado de Nuevo León, y con uno de los paisajes más desérticos de México, Monterrey se posicionó en noveno lugar.

En esta región encontrarás lugares icónicos como el Parque Fundidora y el Cerro de la Silla; y qué decir de la oferta gastronómica, si visitas Monterrey no olvides probar el tradicional cabrito.

10. Puerto Vallarta

Este encantador destino del estado de Jalisco cautivó a los mexicanos convirtiéndolo en décimo lugar para viajar durante el 2019.

Es famoso por sus playas, los deportes acuáticos y la vida nocturna. Una ciudad con mar, sol y playa reconocida mundialmente por su hermoso centro histórico, su parroquia y un malecón lleno de actividades y esculturas que te obligarán a tomarte una selfie.