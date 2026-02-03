Corre x tu Marca y ADERIAC entregan donativo a Bomberos de San Luis Potosí

En un esfuerzo conjunto por fortalecer el tejido social y reconocer la labor de quienes protegen a la comunidad día con día, la empresa Corre x tu Marca, en colaboración con la Asociación de Ejecutivos de la Gestión del Talento Humano de San Luis Potosí (ADERIAC), realizó la entrega oficial de un donativo al H. Cuerpo de Bomberos Voluntarios de San Luis Potosí.

El recurso, por un monto de 70 mil pesos, fue recaudado durante la cuarta edición de La Carrera de las Empresas, evento deportivo celebrado el pasado 23 de noviembre de 2025 en el Parque Tangamanga I, el cual reunió a equipos de trabajo de más de 60 empresas de la entidad.

Más allá de la competencia, la carrera tuvo como objetivo fomentar el trabajo en equipo, el sentido de pertenencia y la convivencia entre colaboradores, consolidándose como un espacio de integración empresarial con impacto social.

Durante la entrega del donativo, representantes de Corre x tu Marca destacaron la importancia de retribuir a las instituciones que generan un impacto positivo en la sociedad.

"Estamos convencidos de que dar un poco de lo que recibes es fundamental para cambiar la sociedad", señalaron, al tiempo de reconocer la invaluable labor que realizan los bomberos potosinos, a quienes calificaron como verdaderos héroes sin capa.

El éxito de esta edición y la posibilidad de concretar este apoyo social fue posible gracias al compromiso de los patrocinadores, quienes son pieza clave en la realización del evento. Entre ellos destacan: Pulso, Fábricas de Papel Potosí, G&W Electric, Linden Wieman, Astemo SLP, Pinturas San Luis, Smart Speakers, Well Break, Universidad Cuauhtémoc, Eaton, BIOS, Outokumpu, RUME Grupo Reciclador Industrial, DEPSA, Epura, Gatorade y Dinámica Viajes.

Con este tipo de iniciativas, Corre x tu Marca y ADERIAC refrendan su compromiso con la responsabilidad social y el fortalecimiento de las instituciones que velan por la seguridad y el bienestar de la ciudadanía potosina.