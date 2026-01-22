¡TARDE DE SONRISAS!

logo pulso
CREATIVIDAD Y MARCAS DE LUJO CON PAMELA OCAMPO

CREATIVIDAD Y MARCAS DE LUJO CON PAMELA OCAMPO

Por Maru Bustos PULSO

Enero 22, 2026 03:00 a.m.
A

Eugenio Campos Lamas cumplió años y festejó con una divertida celebración en familia y con sus amigos.

Sus papás: Javier Campos Valdés y Lourdes Lamas organizaron el convivio y reunieron una serie de atractivos.

Con el pequeño, su hermano Patricio Campos Lamas y sus abuelitas Graciela Valdés y Ana Luisa Torres, así como tíos y compañeros de colegio.

La tarde resultó espléndida, con actividades didácticas, juegos interactivos y recreación, por lo que los pequeños demostraran destreza y habilidad.

Eso sí, disfrutaron al máximo del encuentro pleno de alegría y agradable sorpresas, con enormes sonrisas.

