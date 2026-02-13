En un acto solemne que reunió a destacadas personalidades del ámbito médico y académico, el Colegio Potosino de Psiquiatría llevó a cabo el cambio de su mesa directiva para el periodo 2026-2027.

La ceremonia marcó el inicio de la gestión del Doctor Dino Rodrigo Arellano Belloc Herrera, quien asume la presidencia con una visión renovada y enfocada en los retos contemporáneos de la salud mental.

La Doctora Silvia Medellín Fuyu, presidenta saliente, presentó un detallado informe de actividades del bienio 2024-2025. Durante su gestión, el Colegio fortaleció su labor académica con 14 sesiones de actualización clínica y estrechó vínculos con la sociedad potosina a través de:

PREVENCIÓN DEL SUICIDIO:

Campañas informativas y presencia constante en medios de comunicación como el periódico Pulso.

VINCULACIÓN EDUCATIVA:

Programas de capacitación para docentes en temas de inclusión y Trastornos Generalizados del Desarrollo.

RESPONSABILIDAD

ADMINISTRATIVA:

Entrega de una institución con finanzas sanas y total cumplimiento de las normativas fiscales.

UNA NUEVA VISIÓN:

Modernidad y Acceso.

Tras la toma de protesta, encabezada por el Doctor Ismael Herrera, Director de la Facultad de Medicina de la UASLP, el Doctor Dino Rodrigo Arellano Belloc Herrera dirigió su primer mensaje como presidente. En su discurso, enfatizó que su administración trabajará bajo tres ejes fundamentales:

1. DESESTIGMATIZACIÓN:

Integrar la salud mental en la vida cotidiana para eliminar prejuicios.

2. DEFENSA DEL PACIENTE:

Luchar por el acceso equitativo a psicofármacos y tratamientos adecuados.

3. ADAPTACIÓN

TECNOLÓGICA:

Abordar el impacto de las redes sociales, las nuevas adicciones tecnológicas y el papel de la Inteligencia Artificial en la práctica psiquiátrica.

El evento contó con la presencia de la Doctora Elizabeth Dávila, Directora de los Servicios de Salud de San Luis Potosí, quien hizo un llamado a los especialistas a trabajar de la mano con el estado para combatir problemas críticos como la violencia y el suicidio. Subrayó que la labor de los psiquiatras es indispensable para construir una sociedad más justa, digna y emocionalmente sana.

La ceremonia concluyó con un brindis de honor, celebrando la unidad de un gremio que reafirma su compromiso con el bienestar integral de la comunidad potosina.