DESTREZA Y ENTREGA
PRACTICAN CON PASIÓN EL TENIS
Galeria
Los más apasionados al deporte blanco perfeccionan su técnica y estilo.
Participan en las clases que imparten expertos en el deporte blanco en el Club Deportivo Potosino.
La mismas están dirigidas a raquetistas en iniciación e intermedios.
Con la orientación de instructores altamente capacitados, los niños y adolescentes realizan sus entrenamientos.
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Así, por las tardes derrochan habilidad y destreza en las canchas de arcilla del club.
Demuestran sus aptitudes para la práctica de esta disciplina que tanto les atrae y apasiona, como lo es su fuerza, resistencia, velocidad, cualidades coordinativas y movilidad.
Eso sí, ¡gran energía!
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