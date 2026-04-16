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DESTREZA Y ENTREGA

PRACTICAN CON PASIÓN EL TENIS

Por Maru Bustos PULSO

Abril 16, 2026 03:00 a.m.
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Los más apasionados al deporte blanco perfeccionan su técnica y estilo.

Participan en las clases que imparten expertos en el deporte blanco en el Club Deportivo Potosino.

La mismas están dirigidas a raquetistas en iniciación e intermedios.

Con la orientación de instructores altamente capacitados, los niños y adolescentes realizan sus entrenamientos.

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Así, por las tardes derrochan habilidad y destreza en las canchas de arcilla del club.

Demuestran sus aptitudes para la práctica de esta disciplina que tanto les atrae y apasiona, como lo es su fuerza, resistencia, velocidad, cualidades coordinativas y movilidad.

Eso sí, ¡gran energía!

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