BARCELONA.- El cartel de la 080 Barcelona Fashion reserva algunas sorpresas y novedades para su edición de abril que inició el día de ayer, como los desfiles de Adolfo Domínguez, Victor Von Schwarz o Studio SKFK, que se dejarán caer por la pasarela catalana, estrenando nuevo escenario.

La gran pasarela catalana regresa, por primera vez en el Port de la Marina Vela, del 14 al 17 de abril, cuatro días de desfiles en los que nunca faltan nombres fijos del talento local como Dominnico, Custo Barelona, Escorpion o Txell Miras.

Entre la decena de firmas que nunca habían desfilado en Barcelona (o no lo hacían desde hace años) destaca la gallega Adolfo Domínguez, ahora en manos de su hija Adriana Domínguez.

También vuelve a casa Victor Von Schwarz tras su periplo por lugares como Madrid o Taiwán.

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Se suman igualmente a la pasarela 080 en esta edición los vascos de Studio SKFK, que coinciden en valores como la sostenibilidad con la filosofía de la plataforma de moda de Barcelona.

Del cartel de desfiles destaca asimismo que repite Carlos Doblas, que regresa Eñaut, que se consolida Guillermo Justicia y que se ausenta extraordinariamente Lola Casademunt by Maite (la firma celebra 45 años este 2026 y prepara un desfile especial por separado).

Completan el cartel marcas como AAA Studio, Benavente, Bibencia, Bolaño, Boulard, Carrieri, Coconutscankill, David Catalan, Habey Club, Luar, Maison Moon, Nazz Studio, Reparto, Tania Marcial y XV Strange.