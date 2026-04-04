DISFRUTAN DEL SAN LUIS TENNIS OPEN

Estos días de asueto se viven ¡en grande! en el Club Deportivo Potosino, donde familias y amigos disfrutan de interesantes opciones para salir de la rutina, divertirse y convivir.

Desde luego que en este lugar se vive la mejor fiesta del tenis de Semana Santa.

Continúan las acciones del San Luis Tennis Open con la final de dobles que se jugará hoy por la tarde a las 16:00 horas. Las semifinales de singles se jugarán a las 18:30 horas.

Como parte de los atractivos de este torneo de talla internacional, se llevó a cabo la entrega de un reconocimiento a Manuel Gallardo, quien regresó al torneo que vio nacer para un homenaje digno de la historia del Challenger más antiguo de Latinoamérica.

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De esta manera, el primer campeón de este magno evento tenístico fue el protagonista de la cuarta jornada del ATP Challenger 75 Banorte Tenis Open San Luis Potosí.

En presencia del director del torneo Carlos Saiz y de Juan Alberto Martínez, Presidente del Consejo de Administración del Club Deportivo Potosino, el fiel representante del estado de San Luis Potosí no sólo recibió un reconocimiento por su trayectoria como uno de los jugadores de tenis pioneros en el país, también realizó el lanzamiento de moneda para el duelo de su compatriota mexicano, Rodrigo Pacheco.

Mientras tanto, en una atmósfera de colorido y alegría, los socios e invitados siguen disfrutando de los atractivos que ofrece el club.

Eso sí, ¡qué bien la pasan!