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El Cigala llena Fundadores en el Festival de Primavera

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El Cigala llena Fundadores en el Festival de Primavera

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SAN LUIS TENNIS OPEN

ADMIRAN EL TEMPLE DE GRANDES FIGURAS

Por Maru Bustos PULSO

Abril 03, 2026 03:00 a.m.
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En el Club Deportivo Potosino se vive uno de los mejores ambientes de esta temporada.

El Torneo San Luis Tennis Open ATP Challenger atrae a los aficionados al deporte blanco.

Ahí, en el Estadio de Tenis y en las canchas de arcilla se reúnen para seguir las acciones de los partidos que se juegan hoy.

Así, en las tribunas apoyan a los jugadores que anhelan a obtener la copa de esta edición del tradicional Torneo tenístico de talla internacional.

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Además, en las diversas áreas del Club, la atmósfera multicolor, de fiesta y alegría invita a las familias socias, invitados y visitantes a disfrutar de la sana convivencia estos días de asueto.

Eso sí, el ambiente, de ¡gran felicidad!

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