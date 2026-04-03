SAN LUIS TENNIS OPEN
ADMIRAN EL TEMPLE DE GRANDES FIGURAS
Galeria
En el Club Deportivo Potosino se vive uno de los mejores ambientes de esta temporada.
El Torneo San Luis Tennis Open ATP Challenger atrae a los aficionados al deporte blanco.
Ahí, en el Estadio de Tenis y en las canchas de arcilla se reúnen para seguir las acciones de los partidos que se juegan hoy.
Así, en las tribunas apoyan a los jugadores que anhelan a obtener la copa de esta edición del tradicional Torneo tenístico de talla internacional.
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Además, en las diversas áreas del Club, la atmósfera multicolor, de fiesta y alegría invita a las familias socias, invitados y visitantes a disfrutar de la sana convivencia estos días de asueto.
Eso sí, el ambiente, de ¡gran felicidad!
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