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¡EJEMPLO DE FORTALEZA Y OPTIMISMO!

CÁLIDA RECEPCIÓN "BLANCO Y NEGRO"

Por Maru Bustos PULSO

Mayo 01, 2026 03:00 a.m.
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María de Jesús López Ornelas, mamá Chuy, como le dicen de cariño, llegó con bienestar y felicidad a sus 95 años de vida y festejó en grande con la familia y amistades de toda la vida.

Sus hijos: Martha, Esperanza, Enrique y Ana María, Daniel y Norma, María Antonieta, Marichu y Pedro, José Luis y Paty, María del Carmen y Rubén, Rosa Laura y Roberto, Juan Carlos y Lorena y Raquel de Lourdes, prepararon los detalles para la celebración que fue "Blanco y Negro", por lo que los invitados vistieron en estos colores que hicieron contraste con el vestido que lució la festejada en color gris acero.

En una atmósfera interesante recibieron a los invitados, quienes le expresaron bienestar y lo mejor en la vida a mamá Chuy.

Estuvieron sus 43 nietos, 86 bisnietos y 9 tataranietos, así como sus hermanas que vinieron desde Monterrey María del Carmen y Asunción López 

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La celebración transcurrió en medio de instantes emotivos y agradables sorpresas.

Eso sí, la ocasión, para recordar, con ¡gran armonía y felicidad!

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