FELIZ POR SUS PRÓXIMOS ESPONSALES

Paulina Cantú Flores y Gerardo Somohano Martínez unirán sus vidas por medio del sacramento del matrimonio.

Ellos, reciben emocionados de su familia y amigos los mejores deseos de dicha y prosperidad, en celebraciones especiales que les ofrecen para despedirlos de la soltería.

Una de ellas, la que organizaron en honor a Paulina, su abuelita Aurora De Alba y Flores, su mamá Araceli Flores De Alba y Judith Herrera García.

Compartió con la novia este especial acontecimiento en su vida, su futura suegra Floricela Martínez.

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También se sumaron al festejo, familia y amigas.

La ambientación del lugar agradó a las invitadas.

A través de muestras de afecto, la selecta concurrencia le expresó lo mejor en su matrimonio a Paulina.

La mañana, cálida, con agradables sorpresas.