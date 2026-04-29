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FELIZ POR SUS PRÓXIMOS ESPONSALES

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FELIZ POR SUS PRÓXIMOS ESPONSALES

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FELIZ POR SUS PRÓXIMOS ESPONSALES

COMPARTE EMOCIONADA EN UNA CÁLIDA CELEBRACIÓN

Por Maru Bustos PULSO

Abril 29, 2026 03:00 a.m.
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Paulina Cantú Flores y Gerardo Somohano Martínez unirán sus vidas por medio del sacramento del matrimonio.

Ellos, reciben emocionados de su familia y amigos los mejores deseos de dicha y prosperidad, en celebraciones especiales que les ofrecen para despedirlos de la soltería.

Una de ellas, la que organizaron en honor a Paulina, su abuelita Aurora De Alba y Flores, su mamá Araceli Flores De Alba y Judith Herrera García. 

Compartió con la novia este especial acontecimiento en su vida, su futura suegra Floricela Martínez.

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También se sumaron al festejo, familia y amigas.

La ambientación del lugar agradó a las invitadas.

A través de muestras de afecto, la selecta concurrencia le expresó lo mejor en su matrimonio a Paulina.

La mañana, cálida, con agradables sorpresas.

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