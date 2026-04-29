AYER HOY MAÑANA

“Los invito a leer esta reflexión: dentro de 50 años, allá por el año 2076, ninguno estaremos aquí. Nuestros pasos se habrán borrado de la tierra y nuestras voces se abran apagado en el viento. Personas que jamás conoceremos vivirán en nuestras casas y ni siquiera imaginarán que algún día reímos, lloramos, soñamos entre esas paredes. Seremos apenas un nombre perdido en la memoria de quienes nos amaron. Y cuando uno comprende eso, la vida se revela con una claridad inmensa; que inútil es vivir con enojo, compitiendo, envidiando, como si fuéramos eternos. Que absurdo correr tras lo perfecto, mientras el tiempo, silencioso e implacable, sigue su camino. La vida –tan breve, tan frágil, tan sagrada- no fue hecha para sufrir, sino para sentirse y ser amado. Para agradecer cada amanecer, cada abrazo, cada alimento, cada respiro. Para valorar a la familia y amigos, quienes hoy caminan con nosotros, sabiendo que no siempre estarán, así como no siempre estuvimos con quienes una vez amamos, ahora son estrellas fugaces… hermosas mientras brillaron, pero destinadas a seguir su propio rumbo…” Anónimo… Santoral para hoy: Santa Catalina de Siena de la Orden de los Predicadores. La fiesta colectiva de los cuatro abades de Cluny: Odón, Odilón. Mayolo y Hugón. San Pedro DE Verona, Dominico. Agapito y Segundino… Felicitaciones para quienes llevan estos nombres, para quienes cumplen años… El padre Roger Méndez Jiménez festejo 102 años de vida y 77 de sacerdote con varios eventos que le organizaron las organizaciones donde trabajó durante todo este tiempo, como la Asociación Femenina de la Virgen de la Medalla Milagrosa de la Parroquia de Tequis, donde Prestó sus servicios como asesor espiritual… Fue monaguillo del Señor Tritschler, que se ofició para él en la Basílica; ahora vive en la Casa del Sacerdote San Pablo de Terso, donde residen varios hermanos sacerdotes… Recibió el sacramento del bautismo la pequeña Valentina García Hernández en emotiva ceremonia acompañada de sus papas: Juan Carlos García Villasuso y Lizeth Hernández; sus hermanas Cristina y Regina; su madrina Ingrid Hernández Cruz; sus abuelos: Horacio Hernández e Ingrid Cruz; Juan Carlos García y Laura Villasuso, tíos, primos que pasaron una mañana de lo mejor en honor de la nueva cristiana que ahora forma parte del Cuerpo Místico de Cristo… Felicidades a Valentina al recibir su bautismo… Celebraron 20 años de casados, la pareja que forman Hutch Mercado Ugalde y Maga Nieto Montemayor que escucharon las primeras “Mañanitas” de parte de sus hijas: Vale y Regis, posterior lo hicieron sus papás: Maga Montemayor de Nieto; Roberto Mercado y Angelita Ugalde, sus hermanos, sobrinos y amigos… Desde estas líneas les enviamos muchos años más juntos llenos de bendiciones… El maratonista Armando Ricavar, ejemplo de perseverancia constancia, disciplina y dedicación, corrió su sexto Maratón “los six stars major“s”- y ahora con orgullo porta las seis medallas de este deporte con la prestigiada medalla 6-Star Finidher, que se otorga a quienes han completado los seis maratones mayores del mundo: Boston, Nueva York, Chicago, Berlín, Londres y Tokio… Los próximos lugares donde se correrá este famoso maratón son: Syndney y próximamente ciudad del cabo (Sudáfrica) y Shanghái… Que sigan los éxitos Armando y logres correr en estos últimos países que ya han subido a su página lo que viene para el próximo año… Felicidades… Laura Leticia Gutiérrez Cabrero invita a su exposición “Acuarela viva” que se inaugura el próximo sábado en la Galería José Jayme a las 14 horas… Hasta la próxima…