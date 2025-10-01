AYER HOY MAÑANA

“Escribió Federico García Lorca: La cuesta de la vida: Si un día el camino que venía ligero, se te vuelve oscuro y encima empinado; busca a tus amigos, tómales sus manos y apóyate en ellos, para reprechaarlo. No lo intentes solo, no podrás lograrlo y si lo logras, será a un costo alto. Con los que te queremos, se hará más liviano: cuando el cuerpo afloje, te sientas cansado. Cuando la tristeza a tu alma haya entrado, busca a tus amigos, busca a tus hermanos, cuanta con nosotros, que para eso estamos. Se conoce el dulce probando lo amargo. Tras subir la cuesta, se disfruta el llano; así es nuestra vida, te lo juro hermano. En los tiempos duros, encontrarás manos abiertas, tendidas, de amigos, de hermanos y para empujarte, ya para un abrazo. Y al final de la cuesta, disfruta el llano…” Santoral para hoy: Santa Teresa del Niño Jesús. Santos: Remigio. Matías… Felicitaciones para quienes llevan estos nombres, para quienes cumplen años… Hoy empezamos el décimo mes de año dedicado al Mes del Rosario… Nuestras condolencias a la familia González Urriza por el fallecimiento de Tere González Urriza… Para sus hijos, nietos, hermanas que el Señor les de consuelo en sus corazones… Asimismo, enviamos nuestro pésame a Adriana Calderón de Toledo, sus hijos Manuel, Santiago y Sofía por la pérdida de su esposo y papá Manuel Toledo Minondo que partió a gozar de la paz eterna… Hacemos extensivo este deceso a sus papás Manuel y Nocha Toledo; sus hermanas Ana y Claudia, sobrinos, a sus familiares y amigos… Descansen en paz Tere y Manuel y que luzca para ellos la luz perpetua… Se convirtieron en felices papás de otra niña, la pareja que forman Juan Carlos García Villasuso y Lizette Hernández Cruz, a quien la cigüeña les dejó otra niña que será compañera de juegos de sus hermanas mayores Cristina y Regina… La nueva bebé llevará el nombre de Valentina al recibir el sacramento del bautismo… Participan de esta alegría los abuelos de la recién nacida que han sido objeto de parabienes igual que Juan Carlos y Lizette… Se administraron el sacramento del matrimonio en emotiva ceremonia que tuvo lugar en la Capilla San Agustín del Pedregal de manos del Presbítero Salvador González Vázquez, la pareja que forman María José Elizondo Sosapavón y Didie Hernández Castillo que estuvieron rodeados de sus padres: María Elena Sosapavon Nava y Homero Arturo Elizondo Torres; Blanca Idalia Castillo Mendoza y Víctor Manuel Hernández Reyes, que fungieron como padrinos de velación en la misa de los esponsales de sus hijos… Posterior, se reunieron los invitados para felicitar a los nuevos esposos Majo y Didie que compartieron su fiesta felices… Enhorabuena para ellos desde estas líneas… Lucy Luna de González celebró su cumpleaños al lado de su esposo Antero González Guerra, sus hijos: Antero, Fernando y Alejandro que fueron los primeros en cantarle las “Mañanitas” a la cumpleañera que paso un día muy contenta con todos los buenos deseos de parte de su familia y amigas… Felicidades para Lucy desde esta columna… Patricio fue el nombre que le impusieron al recibir el sacramento del bautismo al hijito de Patricio Meade Rangel y Vero Pérez Suárez que invitaron como padrinos a sus hermanos Alejandro Meade, Mariana Meade y Coral Suárez que ahora tienen un parentesco espiritual con su sobrino y ahijado… Estuvieron los abuelos de Patricio y Vero: Cari Rangel de Meade y Ricardo Pérez, así como sus tíos y amistades que los acompañaron en esta ceremonia… Parabienes a los felices papás de Patricio… Presenta su exposición “Diversidad, de Lourdes Curiel” hasta el próximo 10 de este mes donde presenta numerosa obra pictórica que tiene la autora que podrán disfrutar los asistentes a la misma… Hasta la próxima…