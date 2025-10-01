¡ILUSIONADA POR SU BODA!

Sofía Padilla Ayala y Diego Quintanar Reynoso preparan ilusionados sus esponsales religiosos, a efectuarse el 8 de noviembre próximo.

Desde luego, la familia y amigos los despiden de la soltería.

Una de las celebraciones la organizaron sus tías Paty, Carmen, Lourdes, Vero, Rosy y Mago Padilla, a fin de compartir su felicidad.

Ellas, excelentes anfitrionas, integraron detalles de buen gusto, que cautivaron y agradaron a las invitadas.

Ahí, la mamá de Sofía, Mónica Ayala Ortiz y sus hermanas Mariana y Mónica Padilla Ayala, así como su futura suegra Griselda Reynoso y sus cuñadas Sofía y Carola Quintanar Reynoso.

Al igual, seres queridos y amigas.

El ambiente, cálido, se prolongó con gran entusiasmo.