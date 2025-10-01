¡ILUSIONADA POR SU BODA!
SU FAMILIA LA DESPIDE DE LA SOLTERÍA
Galeria
1/3
Sofía Padilla Ayala y Diego Quintanar Reynoso preparan ilusionados sus esponsales religiosos, a efectuarse el 8 de noviembre próximo.
Desde luego, la familia y amigos los despiden de la soltería.
Una de las celebraciones la organizaron sus tías Paty, Carmen, Lourdes, Vero, Rosy y Mago Padilla, a fin de compartir su felicidad.
Ellas, excelentes anfitrionas, integraron detalles de buen gusto, que cautivaron y agradaron a las invitadas.
¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí
Ahí, la mamá de Sofía, Mónica Ayala Ortiz y sus hermanas Mariana y Mónica Padilla Ayala, así como su futura suegra Griselda Reynoso y sus cuñadas Sofía y Carola Quintanar Reynoso.
Al igual, seres queridos y amigas.
El ambiente, cálido, se prolongó con gran entusiasmo.
no te pierdas estas noticias