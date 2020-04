El príncipe Carlos envía alentador mensaje tras verse afectado por Covid-19

Tras haber dado positivo en la prueba del Covid-19, el príncipe Carlos tomó de inmediato las recomendaciones que los médicos y expertos de la salud y este miércoles ha vuelto a aparecer ante el público y los ingleses para enviar un alentador y esperanzador mensaje sobre esta pandemia.

El hijo de la reina Isabel II, de 71 años, quien se ha refugiado desde su diagnóstico en Balmoral, reapareció en un video en el que se mostró con un buen semblante y estable, pero sobre todo con fe y esperanzas ante la contingencia del coronavirus.

"Después de haber pasado recientemente por el contagio del coronavirus, afortunadamente con síntomas leves, ahora me encuentro en el otro lado de la enfermedad, pero todavía en un estado de distancia social y de aislamiento general".

El futuro rey mostró su empatía y habló sobre la frustración y la estresante situación a la que se enfrenta no solo Reino Unido sino distintos países en todo el mundo.

"Como todos estamos aprendiendo, esta es una extraña, frustrante y a menudo estresante experiencia, cuando ya no es posible la presencia de familiares y amigos y las estructuras normales de nuestra vida han cambiado de repente", aseguró Carlos, quien también habló sobre la situación de sus esposa: "En este preocupante y sin precedentes tiempo de nuestras vidas, mi esposa y yo estamos pensando particularmente en todos aquellos que han perdido a sus seres queridos en tan difíciles y anormales circunstancias. Y en todos los que tienen que sobrellevar la enfermedad, la reclusión y la soledad".

El príncipe de Gales, al ser parte de los adultos mayores de Inglaterra y ser miembro de la Age UK, una organización benéfica que preside y de Silver Line, de la que Camilla es patrona aseguro que sus "corazones están con todos esos mayores en todo el país que están padeciendo esta enorme dificultad. Sin embargo, también sabemos que en cada comunidad de esta tierra, donde personas de todas las edades están viéndose afectadas, hay maravillosos vecinos, particulares y grupos de voluntarios, que proveen de incansables cuidados y atención hacia los más vulnerables", dijo el royal.

También enalteció el trabajo de todos los expertos de la salud y el de los voluntarios que se han sumado para hacerle frente al coronavirus en Reino Unido.

"De hecho, ha sido estupendo ver cuántos cientos de miles a lo largo de todo el Reino Unido se han inscrito como voluntarios sanitarios, ofreciéndose para ayudar en lo que puedan a los que están en la primera línea. Queda bastante claro que esta gente esencial debe ser tratada con una consideración especial cuando terminan sus agotadoras tareas e intentan hacer su compra, por ejemplo, teniendo que lidiar con una ansiedad constante por sus propias familias y amigos".

Por último, el papá de los príncipes Harry y William agradeció a todos aquellos que diario salen a trabajar para mantener a los hogares abastecidos de medicinas y comida, y del mismo modo confesó que pese a las situación confía en que Reino Unido saldrá adelante: "En este sentido, también tenemos en mente a muchos trabajadores de las tiendas, que están trabajando lo más duro que pueden cada noche para mantener los estantes de los supermercados abastecidos, y más allá de la emergencia en la que estamos. Como nación estamos enfrentándonos a un profundo reto, en el que somos conscientes de la amenaza a nuestros medios de vida, negocios y bienestar de millones de ciudadanos. Ninguno de nosotros puede decir cuándo terminará todo esto, pero terminará. Hasta entonces, vamos a intentar vivir con esperanza y con fe en nosotros mismos y en los demás, esperando que vengan tiempos mejores".