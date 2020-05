El tabloide Mail on Sunday gana la primera batalla legal a Meghan Markle

Londres, 1 may (EFE).- El grupo editor del tabloide británico Mail on Sunday ganó este viernes la primera batalla legal por la querella que Meghan Markle interpuso por haber publicado, sin su consentimiento, fragmentos de una carta privada que envió a su padre, Thomas Markle.

En el fallo publicado hoy, el juez del Tribunal Superior Mark Warby rechazó partes de la demanda en que la duquesa de Sussex acusa al grupo editor Associated Newspapers de haber actuado "deshonestamente" al omitir ciertas partes de la misiva dirigida a su progenitor.

La exactriz estadounidense, que junto a su marido, el príncipe Enrique, dejó de representar a la monarquía británica a finales de marzo, ha demandado a Associated Newspapers por la publicación de cinco artículos, dos en el Mail on Sunday y tres en MailOnline, en febrero de 2019.

Las piezas reproducían extractos de una carta que escribió a mano y envió a su padre en agosto de 2018, cinco meses después de contraer matrimonio con el nieto de Isabel II, un enlace al que Thomas Markle no acudió.

El juez rechazó las acusaciones de que la publicación de los textos "originó" problemas entre Meghan y su padre, y el hecho de que el grupo tenía una "agenda" para publicar historias ofensivas sobre ella.

El magistrado Warby dijo que estas acusaciones no deberían formar parte del caso en esta etapa, porque eran "irrelevantes" para la demanda interpuesta por Meghan Markle por uso indebido de información privada, infracción de los derechos de autor e incumplimiento de la Ley de Protección de Datos.

Precisó, sin embargo, que los argumentos en cuestión podrían revisarse en un estadio posterior del proceso (si se asientan sobre una base legal adecuada), ya que esta solo era una vista previa del juicio, para el que todavía no se ha fijado una fecha.

La duquesa de Sussex, que recientemente se mudó junto a su marido y su hijo Archie a Los Ángeles (Estados Unidos), ha afirmado que cualquier compensación que pueda recibir si gana el caso será donada a una organización benéfica contra el acoso escolar.

Associated Newspapers, por su parte, niega por completo las acusaciones, particularmente la afirmación de que la misiva fuese editada para cambiar su significado.

A finales de abril, Enrique y Meghan anunciaron que cesaban su colaboración con los periódicos británicos "The Sun", "The Mirror", "The Mail" y "The Express" y justificaron su decisión por la publicación de historias falsas.