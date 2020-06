Entrevista del príncipe Andrés sobre Epstein, nominada a los BAFTA

Fue escandalosa para el palacio de Buckingham, pero para los expertos en televisión, fue sublime. La entrevista que el príncipe Andrés dio a la BBC sobre su relación con el pederasta fallecido Jeffrey Epstein ha sido nominada para los BAFTA.

El hijo de la reina Isabel II concedió una entrevista, transmitida el 16 de noviembre, en la que habló sobre su polémica amistad con el pedófilo multimillonario, a quien encarcelaron acusado de tráfico sexual infantil y abuso sexual.

Coordinada por su exesposa Sarah Ferguson, la entrevista de Andrés metió en apuros a la familia real porque no estaban enterados de este acuerdo, además, ocuparon una parte del Palacio para realizar la charla, que fue transmitida por la BBC.

La idea era que el príncipe Andrés limpiara su imagen tras sus declaraciones, pero sucedió todo lo contrario: se hundió más y su reputación quedó tan dañada que tuvo que alejarse de los deberes oficiales como parte de la realeza de Reino Unido.

Esme Wren, editora de "Newsnight" (compañía productora de la entrevista), tuiteó: "Estoy encantada de anunciar que el equipo de #newsnight ha sido nominado para un #BAFTA por la entrevista de @Maitlis con el Príncipe Andrés".

Durante la entrevista, el Príncipe se atrevió a declarar que no conocía a la mujer que lo acusa de abuso sexual, Virgina Roberts, quien además asegura que bailó con Andrés en el club nocturno londinense "Tramp". El punto más álgido de la conversación fue cuando el duque de York declaró no arrepentirse de su amistad con Epstein.