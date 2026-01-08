logo pulso
REAFIRMAN AFECTOS

REAFIRMAN AFECTOS

¡ENTUSIASTAS!

ALEGRÍA Y EMOCIÓN

Por Maru Bustos PULSO

Enero 08, 2026 03:00 a.m.
A

En esta temporada, en la que inicia un nuevo año, las amigas comparten sus logros alcanzados, como los anhelos de su corazón.

Con este motivo, se reunieron en un cálido festejo, a fin de fortalecer lazos de amistad que les unen desde hace varios años.

Contagiadas del optimismo y la mejor actitud, se expresaron los mejores deseos de bienestar y prosperidad.

Compartieron interesantes anécdotas y experiencias que viven en familia.

Integran el Club de Jardinería del Club Deportivo Potosino, por lo que comparten su amor por la naturaleza y su interés en preservar el medio ambiente, a través de interesantes acciones y actividades.

