¿Existe papá Noel?

Antes o después los padres nos tenemos que enfrentar a esta situación: nuestros hijos quieren conocer la verdad sobre quién trae los regalos navideños.

Nunca viene mal estar preparados de antes para saber cómo responder ante la pregunta de si los Reyes Magos o Papá Noel existe realmente.

Por eso, a continuación, te damos algunos consejos para que esta Navidad, esta cuestión no te pille de sorpresa y sepas cómo reaccionar.

SORPRESA

No importa que las cosas hayan cambiado tanto en pocos años, no importa que ahora la tecnología nos permita hacer cosas que jamás hubiéramos imaginado, no importan todas las nuevas formas con las que los niños se divierten y se sorprenden.

Hay algo que no ha cambiado, la ilusión con la que muchos pequeños se acuestan la víspera de Navidad o de Reyes con la seguridad de que Santa Claus o los tres Reyes Magos entrarán a sus hogares sigilosamente a dejar los regalos que han pedido.

MAGIA

Para los afortunados que vivimos esta ilusión, o que la experimentamos a través de las caras de emoción de nuestros hijos, sabemos que más allá de los regalos por sí mismos.

La sola idea de que los Reyes Magos o Papá Noel existan y nos visiten mientras dormimos es única y no se puede comparar con nada más.

Despertar por la mañana y ver los regalos, significa que ¡la magia existe!

REALIDAD

Pero siempre, invariablemente llega un día en que nos enteramos que en realidad quienes hacen las compras y se llenan de gusto y emoción al poner nuestros regalos en el árbol para nosotros, son en realidad nuestros padres, lo cual nos lleva a descubrir que Santa Claus y Los Reyes en realidad no existen y por ende la magia de ese despertar nunca vuelve a ser la misma.

Quizá lo más parecido que volvemos a experimentar es cuando nos convertimos, ahora adultos en el Santa o los Reyes de nuestros hijos.

ILUSIÓN

Por supuesto no hay respuestas perfectas.

Sin embargo, sí podemos amortiguar un poco el golpe de la verdad y quizá mantener la ilusión por un tiempo más.

Cuanto más pequeños son, más probable es que solo lo hayan escuchado vagamente, o que algún compañero mayor se lo haya dicho, y esperen que les aseguremos que no es así para seguir creyendo.

Por el contrario, cuando son mayores estarán ya casi seguros de que así es, sin embargo, si se atreven a lanzarnos la pregunta es que aún dudan.

SINCERIDAD

Como padres, nuestro deber es ser siempre sinceros con nuestros hijos, de otra manera ¿cómo confiaran en nosotros?.

Sin embargo, vale la pena preguntarles primero de dónde han sacado que Papá Noel existe o no existe.

Eso nos permitirá saber a qué nos enfrentamos: si fue algo aislado o si es algo que vienen escuchando en varios lugares o desde hace tiempo, sucede con los más grandes.

Es decir, si nos responden que sí, que están seguros de que son los padres, no queda más que aceptar que así es, decirles que ha sido maravilloso vivir con ellos esa ilusión y que esa magia podrá acompañarlos siempre.

CREER

Sí, por el contrario, responden que no saben o que no creen que sean los padres, podemos decirles que mientras ellos crean en esa magia, será así, aunque haya niños que hayan dejado de creer.

Y no, no estamos mintiendo realmente, solo asegurándonos de que la magia seguirá con ellos por un tiempo más.